Гуус Тиль играл год за "Спартак". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 3 сентября, футбольный клуб "Спартак" (Москва) официально объявил о том, что расстается на время с голландским легионером Гуусом Тилем. Он год назад перешел в команду из голландского клуба "АЗ Алкмаар". И за это время провел 24 поединка за "красно-белых" и забил 2 гола. Теперь же до конца сезона Тиль будет выступать в чемпионате Германии за "Фрайбург":

- Немецкий «Фрайбург» арендовал у «Спартака» полузащитника Гуса Тиля. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год, - пояснила пресс-служба "Спартака" условия контракта Тиля с немецким "Фрайбургом".

В новой команде Тиль уже официально был представлен и произвел позитивное впечатление на клубных боссов.

- Гуус - сильный нападающий, который бегает и играет. Он обогатит нашу команду своим непостоянным поведением на поле, - заявил в интервью клубной пресс-службе "Фрайбурга" спортивный директор Клеменс Хартенбах.

В официальном "Инстаграме" Фрайбурга уже опубликовано видео с "переодеванием" Гуса Тиля в футболку нового клуба.

При этом, позитивно смотрит на переезд в Германию и сам Тиль, сказавший:

- Я слышал от многих людей, что "Фрайбург" - семейный клуб, и я счастлив быть его частью. В Бундеслиге темп быстрый, что соответствует моему стилю игры, и мне не пришлось долго думать об этом предложении, - признался голландский футболист в интервью пресс-службе немецкой команды.

В новой команде у Тиля будет игровой номер 14.