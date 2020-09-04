Ольга Шелест: Однажды я попробовала ботокс - прокляла все на свете!

Ольга так прониклась способностями участников, что и сама записалась на курсы - развивать свои скрытые резервы.Фото: Канал «Россия 1»

В эти выходные начинается пятый сезон телепроекта «Удивительные люди». Необыкновенные способности участников телезрителей не только развлекают, но и просвещают. К примеру, член жюри Ольга Шелест благодаря шоу записала дочек заниматься ментальной арифметикой, а ее саму проект вдохновил пойти на курсы мнемотехники, которая научит запоминать сколько угодно номеров телефонов.

- Пятый сезон начинается в новых условиях. Какие у вас перемены?

- Участники, ведущие, зрители - все проходят тестирование на коронавирус, у всех измеряют температуру, за кадром мы все в масках. Конечно, мы живем теперь в другой реальности, и неизвестно, когда все стабилизируется, но хочется верить в хорошее. Поэтому мы постараемся, чтобы наш зритель получил привычную картинку телешоу, и будем с оптимизмом смотреть в будущее.

- Одной из самых ярких участниц «Удивительных людей» в свое время стала девочка-полиглот Белла Девяткина. Ваши дочери изучают иностранные языки?

- Мои дети посещают англоязычную школу: Муза с года и десяти месяцев, а Айрис - с двух лет. Они пять раз в неделю по шесть - восемь часов проводят с англоговорящими детьми, с людьми. Дочки погружены в языковую среду, это даже не обучение, а времяпровождение, потому что они еще маленькие. Учатся по международной системе, поэтому у Музы в 6 лет будет уже второй класс, а Айрис еще дошкольница. Они уже прекрасно говорят по-английски. А русский преподаю им я. Мне кажется, что уже скоро получу диплом учителя начальных классов, так как знаю все методики преподавания.

- Сейчас многие дети с детства учат сразу несколько иностранных языков.

- Мои дети также учат испанский. Подрастающему поколению английского уже недостаточно - они хотят перемещаться, уверенно себя чувствовать в любой стране. Есть исследования, которые доказали, что люди, владеющие несколькими иностранными языками, более успешны в жизни, нежели их сверстники. Посмотрим, во что все это выльется.

- Вы всегда очень искренне реагируете на участников, изумляетесь их талантам всем богатством мимики. Простите, но, кажется, это говорит о том, что вы за естественную красоту, без уколов красоты.

- Да, потому что для меня эмоции важны. Особенно когда на проекте говоришь с ребенком - ему сложнее считывать твои эмоции, если ты и смеешься, и злишься с одинаковым лицом. Однажды я попробовала сделать ботокс, когда мне не понравилась складочка на лбу. Кололи минимальный объем. В итоге я прокляла все на свете. Потому что лоб застыл, опустились брови, я не могла их поднять, нахмурить. Мой организм очень хорошо схватывает этот состав, и лицо просто каменеет. Я поняла, что все эти эксперименты не для меня - лицо сильно меняется при таком вмешательстве. Наше лицо не зря же нам дано природой с определенной мимикой. Чтобы мы могли показать, когда нам страшно, интересно, смешно или грустно. Врачам и ученым, которые занимаются сохранением красоты, надо подумать, как сохранить молодость вместе с эмоциями на лице.

Канал «Россия 1». «Удивительные люди».

По воскресеньям, 18.00.