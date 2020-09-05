«Сплю по 2,5 часа в сутки»: Роскошная Асмус в купальнике рассказала, кто ей не дает покоя по ночам

Кристина снимается в новом шоу "Золото Геленджика". Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус уже месяц живет в Геленджике. Правда, в отличие от других отпускников на курорте она не отдыхает, а работает. Кристина стала ведущей нового ТВ-шоу «Золото Геленджика», съемки которого проходят прямо на пляже на берегу моря. Соведущими Кристины стали Тимур Родригез и Иван Охлобыстин.

Работа отнимает у актрисы почти все время – в Инстаграме она пожаловалась что уже почти месяц спит всего по 2,5 часа в сутки. При таком графике неудивительно, что у Кристины нет времени даже на то, чтобы позагорать на пляже. Воспользовавшись передышкой между съемками, Асмус нарядилась в купальник, и, прихватив бокал с прохладительным напитком, вышла погреться на солнышке на балкон. А заодно сфотографироваться для Инстаграма. Сверкнув подтянутыми ягодицами, Кристина пожаловалась фолловерам на недостаток сна.

- Я календарь уже месяц переворачиваю и сон больше 2,5 часов вообще не вырисовывается. Зато снимаем для вас крутейшее шоу «Золото Геленджика», - написала актриса. - Синяки и красные глаза прячем за фантастическими образами.

Подписчики в комментариях недоумевают: стоит ли так истязать себя ради работы? Но, видимо, Кристине посулили за нее очень хороший гонорар. Ради съемок в этом проекте актриса пропустила один из самых важных дней в своей жизни – ее дочь пошла в первый класс. Первого сентября Настю отвел в школу папа – бывший муж Кристины Гарик Харламов. Асмус призналась, что очень переживала из-за того, что не смогла в этот момент быть рядом с дочкой.

- Всю ночь ревела перед 1 сентября. Смотрела фото дочки с самого рождения и офигевала, как быстро летит время. Но больше оттого, что я таааааак мечтала отвести Настю за руку в первый класс! Я так долго ждала этот день.... Мне кажется несколько лет ждала. Готовилась и переживала. Но давние и жесткие обязательства не дали мне этого сделать, - рассказала актриса. - Что мы только с командой не думали, не крутили, как мы только не ругались, но съемку не в Москве перенести оказалось просто невозможно. Даже с катастрофическими штрафами. В общем, делали прическу и выбирали букет по FaceTime между моими кадрами.

О том, что Кристина Асмус и шоумен, резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов разошлись, стало известно в июне этого года. Решение о разводе супруги приняли еще год назад. Дочь пары Настя живет вместе с мамой в загородном доме. Гарик снимает особняк неподалеку и часто видится с дочкой. Улаживать материальные вопросы супруги намерены через суд.