Юлия Высоцкая в соблазнительном наряде блеснула на закрытии Венецианского кинофестиваля

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский на закрытии Венецианского кинофестиваля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венецианский кинофестиваль завершился очередной победой Андрея Кончаловского: 83-летний режиссер получил специальный приз жюри за драму «Дорогие товарищи». На красную дорожку мэтр отечественного кино вышел вместе с женой Юлией Высоцкой (сыгравшей в картине главную роль) и сыном Петром.

Юлия, уже показавшая на кинофестивале несколько достаточно строгих нарядов, в этот раз решила блеснуть – в полном смысле этого слова. И выбрала для церемонии закрытия наряд, расшитый пайетками. Актриса сексуально приспустила рубашку с одного плеча, обнажив спину и продемонстрировав ровный загар без следов от купальника.

Актриса выбрала наряд с обнаженным плечом.

Свой образ 47-летняя актриса дополнила черными босоножками и клатчем, волосы она собрала в простой хвост. Актриса весь вечер пребывала в состоянии эйфории, вызванной успехом фильма «Дорогие товарищи», и то и дело улыбалась и обнимала мужа.

В отличие от звездных родителей Петр явно чувствовал себя на красной дорожке не в своей тарелке. Хотя на Венецианском кинофестивале он появляется на публике уже не в первый раз (в предыдущие годы Кончаловский тоже брал сына на биеннале), но, видимо, так и не привык к вспышкам камер и вниманию журналистов.

Супруги вывели на красную дорожку 17-летнего сына Петра. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высоцкая и Кончаловский познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр» - будущие супруги ехали вместе в лифте. Дочери пары Марии сейчас 21 год, сыну Пете — 17 лет.

Несколько лет назад Кончаловский и Высоцкая вместе с дочкой Машей во время отпуска во Франции попали в аварию, девочка получила тяжелые травмы и продолжительное время была в коме. Затем последовал долгий процесс реабилитации.

О состоянии Маши звездные супруги предпочитают не рассказывать прессе. Юлия Высоцкая в интервью одному из глянцевых журналов осторожно упомянула, что ее дочери стало лучше:

- Мы работаем, мы движемся, пока очень-очень медленно, - рассказала актриса.

83-летний режиссер получил специальный приз жюри за драму «Дорогие товарищи». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на зрелый возраст, 83-летний Андрей Кончаловский по-прежнему бодр и сохраняет великолепную форму. Недавно, например, режиссер решил, что ему просто необходимо сесть на шпагат. Теперь Кончаловский ежедневно тренирует растяжку, для чего купил специальную машинку. Об успехах мужа Юлия рассказала в одном из выпусков своего шоу «Мне это нравится!» на YouTube.

- Меня ничего не может замотивировать, если я внутренне не убеждена. Но меня может вдохновить мой муж, которого я знаю половину своей жизни. Он третьего дня купил машинку для растяжки на шпагат. И он каждый день растягивает себя — там крутишь колесико, и раздвигаются ноги. Он сказал: "Я до Нового года сяду на шпагат'', - сообщила Высоцкая.

Подписчиков Высоцкой восхищает тот факт, что супругам удалось пронести свою любовь через года, сохранив в браке пылкость и страсть. А ведь многие предрекали их союзу скорый крах из-за большой разницы в возрасте – целых 36 лет. Но, похоже, она совсем не мешает супругам. Не так давно в Инстаграме Андрей Кончаловский поделился своим секретом семейного счастья.

- Карантин многих поставил в такие условия, когда нужно жить вместе. Круглосуточно, каждый день, много недель подряд. В этой ситуации важно научиться понимать друг друга, дарить близкому человеку радость и получать радость от общения. Это непросто. Но есть короткое правило, которое может помочь: прощайте быстро, целуйте медленно, - посоветовал режиссер.