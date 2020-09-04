Новозеландец отдал $5300 за комнатное растение

Домашняя лиана рафидофора. Фото: Shutterstock

Домашняя лиана рафидофора (Rhaphidophora tetrasperma) ушла с молотка за рекордные $5300. Цветок на аукционе приобрел житель Новой Зеландии, который уже много лет занимается растениеводством. За этим видом комнатного растения он охотился несколько лет.

В природе рафидофора произрастает в Юго-Восточной Азии и имеет редкий пестрый цвет. По внешнему виду она напоминает другое растение – монстеру, которая есть в квартирах у многих россиян. У рафидофоры и монстеры похожая форма листьев, они неприхотливы и быстро растут. Самая высокая цена, которая когда-либо была выложена за монстеру - $3700.

Оба этих комнатных лианных растения стали особенно популярны в период коронавирусной пандемии.

За такой разновидностью охотился новозеландский цветовод. Фото: Shutterstock

В Азии считается, что лианы в доме – это очень сильный оберег. Если поставить монстеру или рафидофору у входной двери, то жилище обойдут болезни, беды и неудачи. В Китае, к примеру, эти комнатные растения в горшках часто дарят на свадьбу и дни рождения.

Также отмечено, что из-за карантина и режима самоизоляции люди, вынужденные сидеть дома, начинают заниматься цветоводством, тратя больше денег на все, что с этим связано. Они готовы раскошелиться на приобретение домашних или балконных растений с красивым внешним видом и полезными свойствами.