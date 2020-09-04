Астролог Татьяна Лукашевич: «С 13 сентября усильте личную антивирусную защиту! Увеличивается риск второй волны пандемии Covid-19»

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- Татьяна, худо-бедно, мы пережили «черный август». Что предвещают звезды и планеты первому месяцу осени - 2020?

- По-прежнему три небесных «монстра»: Сатурн, Плутон и Юпитер в единой связке продолжают сильно воздействовать на планету Земля. Им активно помогает воинственный Марс. Это напряжение сохранится весь месяц.

А значит, борьба за власть в Белоруссии будет продолжаться, усилившись к концу сентября. Также сохраняется опасность военных конфликтов и провокаций, препятствий в делах.

После разворота Юпитера в прямое движение 13 сентября следует усилить личную антивирусную защиту, избегать большого скопления народа из-за риска увеличения количества заболеваний Covid-19.

- Спасибо за предупреждение! А что по конкретным дням небеса нам готовят?

- 4 сентября: квадрат Марса и Венеры. Напряжение между мужчиной и женщиной, финансовые потери.

5 сентября: соединение Марса и Луны в знаке Овен. Следует избегать плановых операций, соблюдать повышенное внимание за рулем автомобиля, можно столкнуться с хамством или агрессией.

Квадрат Луны и Юпитера, Сатурна, Плутона. Большая эмоциональная нагрузка: трудно справляться со своими эмоциями, все будет раздражать.

Астролог Татьяна Лукашевич Фото: Личный архив

6 сентября: Меркурий переходит в знак Весы. Легче договариваться, искать компромисс, заключать партнерские соглашения.

Венера переходит в знак Льва. Чувства становятся более яркими, просыпается большой творческий потенциал, стремление быть заметным. Прекрасное время для людей, связанных со сценой и детьми.

10 сентября: Марс разворачивается в ретроградное движение до 14 ноября. Слишком сильное приближение Марса к Земле, что может усилить агрессию, особенно мужчин.

11 сентября: оппозиция Солнца и Нептуна. Обострение зависимостей и психических заболеваний, непонятные и запутанные ситуации, опасность отравлений различными жидкостями, недоверие между людьми, спецоперации.

13 сентября: квадрат Марса и Луны. Следует избегать плановых операций, день повышенной эмоциональности и обидчивости, глаза на мокром месте. Юпитер разворачивается в прямое движение – зависшие юридические и издательские дела начинают сдвигаться с места. Избегайте большого скопления народа из-за увеличивающегося риска второй волны пандемии.

14 сентября: Луна соединяется с Венерой в знаке Льва в квадрате к Урану. Неожиданные новости, связанные с женщинами. В финансовой сфере следует избегать рискованных вложений из-за опасности потерь. Семь раз отмерь – один раз отрежь.

15 сентября: квадрат Венеры и Урана. Бдительность в финансовой сфере, ссоры между партнерами, расставание.

17 сентября: новолуние в знаке Дева. Ослабляется противовирусный иммунитет. Следует избегать большого скопления народа. Тригон Солнца и Сатурна – поддержка отца или человека старше по возрасту, статусу.

18 сентября: Меркурий в квадрате к Юпитеру. Сложность в общении со статусными людьми, при заключении договоров, в поездках. Перигей – день повышенной эмоциональной неустойчивости. Обострение психических заболеваний, аварийность на транспорте.

19 сентября: оппозиция Марса и Луны. День повышенной конфликтности, следует исключить плановые операции. Возможны конфликты в партнерских отношениях.

20-22 сентября: квадрат Меркурия к Плутону. Сложности при заключении банковских договоров, получении кредита. В общении с представителями власти может возникнуть недопонимание.

22 сентября: Солнце переходит в знак Весы. День осеннего солнцестояния. Весы, вас с Днем рождения! Люди становятся более осторожными, нерешительными, но зато более склонными к договоренностям, компромиссам.

23 сентября: Соединение Марса и Черной Луны. Возможные провокации, обострение агрессии, военные конфликты, хамство в быту.

25 сентября: квадрат Марса и Луны. День повышенной аварийности и травматизма. Препятствия в делах, ваша активность будет ограничиваться независящими от вас обстоятельствами.

26-27 сентября: Венера делает аспект к кармическим узлам. Знакомство может оказаться кармическим.

27-28 сентября: Марс в квадрате к Сатурну. Будьте внимательны на дороге, при работе на высоте. Также это аспект травматизма – смотрим под ноги! Возможны препятствия в решении дел, особенно, связанных со строительством. Меркурий переходит в знак Скорпиона - договариваться станет сложнее.

28 сентября: тригон Марса и Венеры. Любовь, важные для вас встречи, романтическое знакомство, которое оставит след в вашей жизни,

29 сентября: Сатурн разворачивается в прямое движение. Появляется риск дополнительных ограничений.

30 сентября: вещие сны, творческое вдохновение, сильная интуиция. Опасность отравлений жидкостями.

Прогноз Татьяны: удержит Лукашенко власть или в Белоруссии вскоре грядут новые перемены – в свежем выпуске еженедельника «КП».

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