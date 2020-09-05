Древние чудища и битва века: на ViP Premiere эксклюзивно покажут сиквел «Годзиллы»

«Годзилла 2: король монстров». ViP Premiere 5 сентября в 21:00.

На ViP Premiere 5 сентября в 21:00 состоится эксклюзивная телепремьера фантастического фильма «Годзилла 2: король монстров». Действие разворачивается спустя 5 лет после появления первого Годзиллы. Человечеству грозит смертельная опасность – доисторические гигантские чудовища вышли из глубин для уничтожения Земли. Люди для этих суперхищников – всего лишь назойливые бессильные насекомые. Помешать чудищам может только создание, превосходящее их по силе - Годзилла. Он будет до последнего защищать свою территорию. Жителям Сан-Франциско остается лишь отойти в сторону и наблюдать издали за ожесточенной схваткой между монстрами.

Примечательно, что создатели первой части «Годзиллы» (2014 год) заявляли, что продолжения не будет. Однако внушительные кассовые сборы (более 500 миллионов долларов) заставили их задуматься о съемке сиквела. Новая лента стала плавным переходом к третьей части этой истории, где состоится битва между Годзиллой и Кинг-Конгом.

Режиссером этого фильма стал Майкл Догерти. Фантастические проекты для него не в новинку – он работал над сценариями «Люди Икс 2» и «Возвращение Супермена». Также Догерти знают как режиссера и сценариста культового фильма ужасов «Кошелек или жизнь».

Авторы второй части «Годзиллы» тщательно продумали образы каждого чудища. Живущий в вулкане Родан эволюционировал для жизни в таких условиях – его кожа напоминает вулканический камень и имеет кирпично-красный цвет. Претерпел серьезные изменения дизайн Мотры – она стала более грациозной и неудержимой, а также ей добавили биолюминесценцию. Но самым сложным стал образ трехголового Гидоры – он получил сразу три личности, которые сыграли Алан Макссон («Голый режиссер»), Джейсон Лилз («Звездный путь: Пикар») и Ричард Дортон («Бухта Доусона»). Каждая из голов Гидоры имеет свой характер.

В главный актерский состав вошли юная и талантливая Милли Бобби Браун, получившая известность после роли в популярном мистическом сериале «Очень странные дела», очаровательная Вера Фармига, снявшаяся в громких лентах «Мальчик в полосатой пижаме» и «Судья», а также Кайл Чандлер, которого мы видели в «Анатомии страсти» и «Манчестер у моря». Но и они отходят на второй план, когда на главной сцене появляются невероятные монстры.

В финале зрителей ждет эпичная битва сильнейших чудищ – Годзиллы и Гидоры. Лишь одному из них достанется звание короля монстров.

Стоит отметить, что «Годзилла 2: король монстров» стал 33-м фильмом во франшизе Годзиллы и третьим фильмом, полностью снятым голливудской студией. Поклонники по достоинству оценят зрелищность ленты и проработку всех персонажей.

Стриминг канала ViP Premiere доступен также в онлайн-кинотеатре ViP Play.