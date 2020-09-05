«Какой худой стал!»: на премии «Жара» Лазарев удивил фигурой, Киркоров - обновками, Лепс - старым пиджаком

Самым нарядным традиционно был Филипп Киркоров - он выбрал в этот раз обновки от Philipp Plein. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве прошла премия «Жара Music Awards». Из-за пандемии формат мероприятия придумали непривычный. Звёзды и зрители посмотрели фильм-концерт с оригинальными номерами, который был снят на песни победителей в непривычных локациях - в Третьяковской галерее, Океанариуме, в оранжерее и других местах.

Перед просмотром звёзды прошли по красной дорожке. Самым нарядным традиционно был Филипп Киркоров - он выбрал в этот раз обновки от Philipp Plein. Топ-стилист Анвар Очилов считает образ звёзды самым удачным на мероприятии: «Киркоров выглядит идеально. Впрочем как всегда. Он умеет правильно подбирать образ для каждого мероприятия. Филипп верно выбрал цветовую гамму одежды детей - семья выглядит в этих образах стильно и гармонично. Идеальный крой пиджака подчеркивает фигуру звёзды - певец стал более подтянутым. Новая оправа в стиле 50-х годов - тренд и также к лицу музыканту». Киркорову премию «Связь поколений» за дуэт с Zivert вручили дочь и сын.

Сергей Лазарев Фото: Иван МАКЕЕВ

В номинации «Альбом года» победил Сергей Лазарев - «Я не боюсь». Преобразившуюся внешность музыканта обсуждали в этот вечер все, чаще всего эмоции народ выражал так: «Какой худой стал! Минус размер. Теперь весь гардероб менять!» Лазарев заметно похудел, теперь ещё и усиленные занятия спортом и танцы на сцене отражаются на его фигуре. «Да, похудел на 12 кг за лето, точнее за 4 месяца», - рассказал Лазарев. Виной всему и правильное диетическое питание и грамотные тренировки в зале - сейчас Сергей «возвращает мышечную массу», которая ушла с «жирком».

Ну а светские модницы уже обсудили, что Григорий Лепс пришёл в пиджаке, в котором уже посещал мероприятия в докарантинные времена. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков напротив поправился - ну не может быть худым человек, у которого столько вкусных бизнесов. Сергей получил премию «За вклад в искусство». Ну а светские модницы уже обсудили, что Григорий Лепс пришёл в пиджаке, в котором уже посещал мероприятия в докарантинные времена. Но на премии это не столь важно, главное - победители: певцом года стал Егор Крид, певицей года - Zivert.

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков напротив поправился - ну не может быть худым человек, у которого столько вкусных бизнесов. Фото: Пресс-служба «Жара Music Awards»

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