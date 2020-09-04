«Любовь моя!»: Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева в Крыму вспомнили молодость

Лера и Сергей теперь дружат семьями.

На фестивале «Таврида — Арт», который проходит в Крыму, состоялся отбор молодых артистов на фестиваль «Новая волна — 2021». Также прошел концерт, в котором участвовали победители и участники «Новой Волны» разных лет. Ведущей мероприятия стала Лера Кудрявцева, которая давно уже лицо «Новой Волны»: сколько фестивальных концертов провели они вместе с Сергеем Лазаревым — не счесть. Вот и на «Тавриде» Лера и Сергей встретились на одной сцене. Она вела, он - пел.

Кудрявцева давно и счастливо замужем, но на публике старинные друзья иногда вспоминают свою минувшую историю любви. Вот и в этот раз теплый крымский вечер всколыхнул романтические воспоминания. Журналистам понятно, что парочка просто хорошо знает, как «разогреть публику». А зрители счастливы от такой демонстрации «закулисья».

Сергей Лазарев одну из песен исполнил с Анастасией Пашиновой — участницей форума «Таврида», которая отбирается на «Новую Волну». Кудрявцева тут же справедливо заметила, как повезло Насте — выступить с самим Лазаревым.

Сергей Лазарев выступил с участницей фестиваля «Таврида — Арт» Настей Пашиновой.

Сергей парировал: «Лерка, ты со мной не только пела, поэтому тебе повезло чуть-чуть больше!» Лера в долгу не осталась, отшутилась: «Это да! Надеюсь это не ждет Анастасию Пашинову!»

Лазарев не скупился на комплименты для Кудрявцевой, называя подругу «любовь моя», а после фото в объятиях друг друга пошутил: «Главное, чтобы муж не увидел!» Артисты дружат семьями — дочка и сын Сергея недавно побывали на праздновании второго дня рождения Маши Макаровой. Для дочки Лера устраивала праздник во дворе своего загородного дома.

Кудрявцева шутки Лазарева понимает с «первой ноты».

Если Лазарев прилетал в Крым выступать, то Кудрявцева приехала заранее. Сначала Лера поселилась в гостинице в городе Симферополе, так как в местной больнице проходит лечение ее мама. Александра Ивановна гостила у родни в Алуште, где у нее и случился инсульт.

Женщину госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко, Лера прилетела навестить маму и познакомиться с докторами. Кудрявцева убедилась, что близкий человек в надежных руках крымских врачей: «Отличная молодая команда под руководством главврача Остапенко Александра Ивановича, успокоили, заверили, что все под контролем, но пока состояние не стабилизируется — перевозить в Москву не рекомендуют».

Навестив маму, Кудрявцева переехала поближе к «Тавриде». В Судаке Лера жила в новом отеле, построенном в итальянском стиле: «Как я обожаю природу! Кажется, что могла бы просидеть в одиночестве, глядя на это все целый день. Веет детством — горы, море, отдаленные отзывы как будто это все уже было в детстве все...» Кудрявцева выспалась, поплавала в бассейне, сходила на местный пляж, прогулялась по набережной и торговым рядам, а вечером отправилась на «Тавриду».

Лера Кудрявцева, как и многие артисты, соскучилась по работе. Лера поделилась эмоциями: «У нас всех сейчас антиконцерты, антигастроли. Все у нас «анти»! Мы все скучаем по сцене. Поэтому сюда стремились!» Кудрявцева соскучилась по работе, так как многие другие концертные, зрелищные мероприятия отменены из-за пандемии. Так что в Крыму отработали с небывалым удовольствием. На фестивале «Таврида» из сотен молодых артистов выбрали тех, кто выступит на «Новой волне» через год. И именитые, и юные звезды, да и вообще все надеются, что в 2021 году пандемия закончится, и гастроли, фестивали пройдут в привычном режиме.