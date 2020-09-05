Названы самые продаваемые модели авто с пробегом

Эксперты агентства «Автостат» проанализировали продажи машин с пробегом за 7 месяцев 2020 года и пришли к выводу, что в большинстве субъектов лидируют модели LADA. Фото: Shutterstock

Как известно, самая популярная марка легковых авто с пробегом по стране — LADA. 2019 году россияне купили 1 346 519 машин этого отечественного бренда. В топе самых покупаемых моделей на вторичке - LADA 2114. Но не во всех регионах страны предпочитают продукцию АвтоВАЗа. Какая самая продаваемая машина на вторичных рынках федеральных округов?

Эксперты агентства «Автостат» проанализировали продажи машин с пробегом за 7 месяцев 2020 года и пришли к выводу, что в большинстве субъектов лидируют модели LADA. Так, в Приволжье и на Урале LADA 2114 первая по популярности. В ПФО продано 20,1 тыс. шт. хэтчбеков Samara, а в УФО — 7,1 тыс. шт.

Другую модель этого же отечественного производителя чаще всего покупают с рук на Северном Кавказе. Там продали 17,8 тыс. LADA 2114 (седан Priora).

В Южном федеральном округе самой продаваемой стала LADA 2107 (седан Classic) результатом 9 тыс. машин за 7 месяцев.

В Центральном и Северо-Западном округах первенство получил Ford Focus. В ЦФО перепродажи «американца» составили 20,1 тыс. шт., в СЗФО — 7,8 тыс. шт.

А на Дальнем Востоке и в Сибири российский автопром не востребован. На дальних рубежах нашей родины первая машина по перепродажам - Toyota Corolla. В ДВФО таких «японок» продали 14,8 тыс., а в СФО - 18,5 тыс. единиц.