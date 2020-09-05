«Урагана не было»: Ученые установили, какая погода была в ночь гибели группы Дятлова

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Фото: Фонд "Памяти группы Дятлова"

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Через месяц после пропажи туристов спасатели нашли на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных отыскали только в мае. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения. Что именно произошло с группой Дятлова - неизвестно до сих пор.

В 1959 году следователи прекратили уголовное дело со странной формулировкой: «Причиной смерти туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии». Что за «стихийная сила» никто объяснять не стал. Первое, что приходит на ум, может быть, это какое-то метеорологическое явление? Например, ураган? Но в официальных документах практически нет упоминаний о погоде. Ни запросов в местные гидрометеослужбы, ни метеосправок. Мы вообще сомневаемся, что следователи тогда интересовались погодой в день гибели туристов.

В уголовном деле лишь несколько свидетельских показаний, из которых ведомо, что например лесник Ремпель из Вижая предупреждал Игоря Дятлова о сильных ветрах в горах зимой. А свидетель Попов рассказывал, что в первых числах февраля погода была жутко ветреная. Вот только предупреждения лесника вряд ли можно считать официальным подтверждением, а Попов, судя по документу, общался со следователем 6 февраля, что никак не вяжется с началом уголовного дела, возбужденного 26 февраля.

Любопытно, что такое расхождение в датах пока никто так и не объяснил, даже прокуратура. Зато прокуратура попыталась установить, были ли в ночь с 1 на 2 февраля на перевале сильный мороз и ураган.

Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Фото: Фонд "Памяти группы Дятлова"

Микроклиматическая экспертиза района горы Холат-Сяхль за январь-февраль 1959 года проводилась в Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге. Здешние специалисты применяют методику вычисления погодных условий по данным нескольких метеостанций. В нашем случае эксперт Галина Пигольцина определяла детальную микроклиматическую оценку перевала Дятлова, опираясь на показания января-февраля 1959 года ближайших станций Ивделя, Бурмантово, Вижая, а также Таганая (высокогорная точка в 600 км южнее Холат-Сахля), Полюдова Камня (западное предгорье Урала). Эксперт отметила, что перевал Дятлова изучен «в метеорологическом отношении крайне недостаточно», а информация о районе «практически отсутствует». Именно поэтому ее выводы косвенные. Итак:

ТЕМПЕРАТУРА

С 31 января по 1 февраля в районе горы Холат-Сахль непрерывно шел снег. Снегопады сопровождались сильным ветром, при этом температура колебалась от -10° до -32°. Обратите внимание, что температура рассчитана не только по часам и по местам нахождения туристов.

Известный судмедэксперт Эдуард Туманов не согласен с этим выводом.

- Методика расчета смерти по времени приема пищи не рабочая, - уверяет эксперт. – Она основана на том, что человек поел в определенный час и постепенно содержимое попадает в желудок, а после опускается в кишечник и что все это происходит через какие-то промежутки времени. Но у каждого человека свой ритм работы кишечника. А в случае с дятловцами нужно учитывать холод и стресс. И даже причина смерти влияет на моторику кишечника. В момент агонии кишечник активизируется.

ВЕТЕР

Был ли на Холат-Сахле сильный ураган, который выгнал туристов из палатки на погибель? Мы по себе знаем, что на склоне постоянно – и зимой, и летом - дует сильный пронизывающий ветер. Но насколько сильным он был 1 февраля 1959 года, отвечает микроклиматическая экспертиза.

Галина Пигольцина утверждает, что 1 и 2 февраля 1959 года по аэрологическим и синоптическим данным над горами дул северо-западный ветер. На восточном склоне образовалась ветровая тень (место, где скорость ветра значительно снижается). Там лыжники и установили палатку.

- Причем палатку установили близко к зоне максимального снегонакопления, образующего мощный сугроб выше палатки, который усиливал эффект защищенности палатки от ветра, - уверяет эксперт.

Скорость ветра (м/с) в разных местоположениях района

Получается, что скорость ветра была относительно небольшая. И про ураган в те дни говорить не приходится. Косвенное подтверждение этому мы нашли в дневниках журналиста Геннадия Григорьева «Ураган в горах», который был на месте трагедии во время поиском туристов. Он писал: «Я представлял, слушая шум кедра, как умирали здесь Кривонищенко и Дорошенко. На березках мох. Недалеко от кедра куст рябины. На рябине несколько сухих листочков и еще не обклеванные птицами ягоды». Очевидно, что ураганный ветер не оставил бы на деревце ни листочков, ни ягод.

ВЕТРО-ХОЛОДОВОЙ ИНДЕКС

Этот индекс используется метеорологами для оценки суровости зимней погоды. Многие из нас, кстати, знакомы с этим понятием. Когда мы смотрим погоду на телефоне, то приложение показывает два значения. Например, температура – минус 25 мороза, а ощущается как минус 30. Последняя цифра – тот самый ветро-холодовой индекс, комплексное воздействие температуры и ветра на человека.

График изменения ветро-холодового индекса 1 и 2 февраля 1959 г. на площадках палатка и кедр

Пояснения к таблице:

Выходит, что на момент, когда туристы покинули палатку (примерно в 21 час), ветро-холодовой индекс и на уровне палатки (-31,8°), и на уровне кедра (-29,0°) соответствовал среднему риску переохлаждения и обморожения. Ко времени подъема трех туристов по склону (примерно в 3-5 часов утра) ветро-холодовой индекс на уровне кедра составлял уже -43 – -46°.

СНЕГ

Ключевой момент микроклиматической экспертизы – повышенная до 250 см толщина снежного покрова, которая образовалась, по мнению Пигольциной, в 50 м выше палатки. Именно эта большая масса снега якобы и сошла на палатку под воздействием ветра и оттепели. Известно, что в конце января погода в тех краях была по-зимнему теплой. Но 1 февраля температура стала опускаться все ниже и ниже. Это, по мнению некоторых исследователей, и спровоцировало образование снежной доски.

Участник поисков группы Дятлова Владислав Карелин проанализировал расчеты эксперта и не согласился с ними.

Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Фото: Фонд "Памяти группы Дятлова"

- Я был на перевале с 27 февраля по 9 марта 1959 года, - вспоминает Владислав Георгиевич. – И никаких признаков лавины не видел. К тому же палатка стояла не на восточном склоне Холат-Сяхля, а на склоне северо-восточного отрога этой горы. Эксперт рассчитала распределение высоты снежного покрова над палаткой, используя закономерность, полученную ею на склонах хребта Аибга на Кавказе. Но условия кавказского рельефа принципиально отличаются от высотных характеристик Уральских гор: на Кавказе – крутые скальные и каменистые склоны с большим перепадом высоты, а на Урале – плавные очертания вершин с небольшой разницей высот на склонах. Указанные различия ставят под сомнение результаты расчетов эксперта. К тому же мои наблюдения, сделанные во время поисков, явно противоречат расчетным данным эксперта. По мнению Галины Пигольциной, глубина снега около палатки была 150 см. Но я во время поисков в феврале-марте 1959 года многократно втыкал в снег поисковый зонд, который уходил вглубь около палатки никак не больше 80-100 см. По расчетам эксперта, глубина снега на северо-восточном отроге горы Холат-Сяхл в 1959 году составляла 140 см. Но я вместе с руководителем поисковых работ Евгением Масленниковым поднимался на северо-восточный отрог. И там видел камни, слегка припорошенные снегом. Поэтому расчеты и выводы, сделанные экспертом, вызывают у меня большие сомнения.

«Сход лавины мог произойти с большой долей вероятности», - заключила эксперт. Но очевидно, что возможность схода лавины не является доказательством ее реального схода. К тому же никаких реальных и конкретных признаков схода лавины эксперт не привела. Поэтому говорить о лавинной версии, как единственно возможной причине трагедии, пока нельзя.

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