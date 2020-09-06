Расписание трансляций матчей Лиги Наций на 6 сентября 2020: на каких каналах смотреть прямые трансляции

Сборной Украины предстоит провести поединок против команды Испании. Фото: REUTERS

В воскресенье, 6 сентября, пройдут очередные матчи Лиги Наций УЕФА 2020/2021. Российская команда будет в Будапеште встречаться с Венгрией. Этот поединок станет встречей лидеров группы - в первой игре нового розыгрыша турнира россияне победили дома Сербию со счетом 3:1. А вот Венгрия справилась с Турцией, победив соперников с минимальным счетом 1:0. Прямой эфир поединка пройдет на Первом канале и на "Матч Премьер", начиная с 19:00 по московскому времени.

Главная же битва вечера после этого матча - встреча сборных Испании и Украины. Этот поединок пройдет, начиная с 21:45 по московскому времени. Три дня назад Украина победила дома Швейцарию 2:1, а вот Испания на выезде сыграла вничью с командой Германии. Сейчас же поединок пройдет в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано".

Из-за коронавируса в Европе продолжают действовать ограничения - никаких зрителей на матчах сборных в турнирах УЕФА. Поэтому встреча состоится на стадионе вместимостью 6 500 человек. Эта арена была открыта в 2006 году, а свои матчи тут проводит "кастилья" мадридского "Реала". Но летом 2020 года после карантина из-за коронавируса доигрывал свой чемпионский сезон уже основной состав команды Зинедина Зидана. Матч можно будет увидеть на канале "Матч ТВ".

СПРАВКА "КП"

Какие матчи Лиги Наций и где покажут в прямом эфире 6 сентября 2020

16:00 Уэльс - Болгария, Матч Футбол 1

19:00 Венгрия - Россия, Первый канал, Матч Премьер

19:00 Ирландия - Финляндия, Матч ТВ

19:00 Словения - Молдова, Матч Футбол 2

19:00 Ирландия - Финляндия, Матч Футбол 1

21:45 Швейцария - Германия, Матч Футбол 1

21:45 Испания - Украина, Матч ТВ

21:45 Косово - Греция, Матч Футбол 3

21:45 Сербия - Турция, Матч Футбол 2