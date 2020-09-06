Дарья Донцова научила детей, как выпрашивать у родителей собаку

Никакой коронавирус не помешал проведению Московской международной книжной ярмарки. Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Никакой коронавирус не помешал проведению Московской международной книжной ярмарки (как тремя месяцами ранее не помешал проведению книжного фестиваля «Красная площадь»). Ярмарка на этот раз проходила в самом центре Москвы – в «Манеже». Из-за пандемии билеты продавали только онлайн, а на выставку пускали лишь в масках и перчатках (которые раздавали прямо у входа). Несмотря на сложности, в «Манеж» вилась довольно-таки длинная очередь, а внутри было так же много посетителей, как на ВДНХ в минувшие годы.

Многие гости приняли участие в ярмарке по интернету: Фредерик Бегбедер, Януш Леон Вишневский, Эдвард Радзинский, Сергей Литвинов, Дарья Донцова появлялись на больших экранах, нависших над сценами, оттуда и общались с читателями. Автографов у них на этот раз было взять нельзя, но вопросы задавать – по-прежнему можно.

Ярмарка на этот раз проходила в самом центре Москвы – в «Манеже». Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Донцова представила сразу две книги: очередной детектив о приключениях Даши Васильевой и детскую книгу «Когда гаснет фонарик» из серии о приключениях зверюшек в Прекрасной долине (по замыслу автора, она является раем – причем, в общем-то, в буквальном смысле слова - для домашних животных). В «Фонарике» загробная идиллия мопсов внезапно омрачается раздорами, вспыхнувшими между жителями одной деревушки; нужно срочно найти и устранить причины междоусобных войн. Как обычно, оказывается, что причина – в недостатке любви, из-за которого в души животных проникли мрак и зло. Писательница заодно поделилась советом, который обычно дает детям, мечтающим завести собаку или кошку: перед тем, как попросить ее у родителей, нужно в течение двух месяцев быть совершенно идеальным, вставать в школу по будильнику, отлично учиться, никогда не спорить со старшими. А когда они размякнут, поверив, что воспитали безупречного ребенка, ребенок должен вкрадчиво намекнуть, что все свои любовь, заботу и положительные качества хочет теперь направить на воспитание питомца.

Дарья Донцова представила сразу две книги. Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Искусствовед Софья Багдасарова представила книгу «Лев Толстой очень любил детей» - сборник анекдотов из жизни великих писателей, написанных в 70-е в подражание Даниилу Хармсу и широко распространившихся в самиздате. Более того, многие до сих пор уверены, что Хармс является их автором – хотя на самом деле создали их художники Владимир Пятницкий и Наталья Доброхотова-Майкова. Эта книга восстанавливает справедливость. А заодно знакомит современного читателя с широким ассортиментом таких, например, сюжетов: «Однажды Федор Михайлович Достоевский, царствие ему небесное, поймал на улице кота. Ему надо было живого кота для романа. Бедное животное пищало, визжало, хрипело и закатывало глаза, а потом притворилось мертвым. Тут он его отпустил. Обманщик укусил в свою очередь бедного писателя за ногу и скрылся. Так и остался невоплощенным лучший роман Федора Михайловича "Бедные животные". Про котов».

Встреча с Дмитрием Быковым проходила под рубрикой «Школа писателя», и называлась «Как писать стихи». Естественно, поэт и гражданин не объяснил аудитории, как все-таки писать стихи, запутав ее вместо этого в словесах: «Если бы я и вправду знал, как писать стихи, то сам бы их все уже давно написал! Но я не знаю... А даже если бы и знал, то вам бы не сказал. Ну, сами посудите, зачем мне это нужно? Я вовсе не хочу, чтоб кто-то сочинял такие же прекрасные стихи, какие сочиняю я!» А потом задался вопросом – для чего люди стихи вообще пишут: «Вы знаете, у всех свои причины. Для одних это форма благодарственной молитвы. Для других - возможность признаться в любви. А для третьих - изящный способ рассказать историю. Но, вообще-то, это непостижимая вещь. И дело пишущих - напустить как можно больше тумана, чтобы представить свою работу особенно важной и таинственной».

В столице закончилась Московская международная книжная ярмарка. Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Парфюмер Тимур Солодов совместно с сотрудницей Музея русского импрессионизма представил на ММКЯ духи, посвященные Анне Ахматовой (он воссоздал один из ее любимых ароматов – старинный Le Parfum Idéal фирмы Houbigant), а также героям Серебряного века, таким, как художник Юрий Анненков или поэт Георгий Иванов. Сотрудники «Лиза Алерт» представили книгу «Найден, жив!» и рассказали, сколько людей в нашей стране пропадает каждый год, и что нужно делать их близким. Захар Прилепин представил «Ополченский романс» - сборник рассказов о том, как жили в Донбассе люди на протяжении последних шести лет, а параллельно выступил с рассказом о своей книге «Есенин», вышедшей в серии ЖЗЛ. В общем, очень увлекательная была ярмарка – если вы ее пропустили, приходите в Манеж на следующий год, когда, хочется надеяться, никакой ковид уже никому создавать проблем не будет.