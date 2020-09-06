Зачем Киев требует срочного заседания контактной группы по Донбассу

Глава Украинского МИДа Дмитрий Кулеба обеспокоен.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Глава Украинского МИДа Дмитрий Кулеба обеспокоен. Его встревожили утверждения «лидера донецких ополченцев» Пушилина о том, что вооруженные силы его республики будут ликвидировать траншеи и другие инженерные объекты ВСУ на линии разграничения, не предусмотренные минскими договоренностями. Киев так затрепетал, что решил экстренно созвать трехстороннюю комиссию по Донбассу.
«КП» связалась с советником главы ЛНР и членом трехсторонней группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Родионом Мирошником.
Родион Мирошник. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
- Киев протестует против заявлений ЛДНР по устранению сооружений на линии разграничения.
- Есть ощутимая, вполне укладывающаяся в дополнительные меры реакция со стороны Киева. И тут два выхода, которые могут казаться реальными.
- Какие?
- Один: украинская сторона сама принимает решение — и нарушает соглашения. Другой: это делается с помощью тяжелой военной техники Донецкой Народной республики.
- Но нарушения на линии разграничения есть?
- Сейчас допускается постоянное нарушение дополнительных мер, которые были подписаны в Минске. И Украина ведет себя так: если эти меры устраивают — мы их не нарушаем. А вот эти не устраивают - тогда мы их нарушаем. Либо полностью принимаются все меры со всей адекватной реакцией, либо предпринимаются действия, которые принимаются в дополнительных мерах.
- Что конкретно возмутило Украину?
- Речь о мерах по соприкосновению в районе населенного пункта Шумы. Это опасный участок. Там есть серьезные гуманитарные риски. Там было тайное продвижение инженерных сооружений со стороны Украины. Что недопустимо.
- Когда Киев твердит о нарушениях на территориях ЛНР и ДНР — есть ли они?
- Есть, но совсем не такие. Они фиксируются, например, в районе города Золотого — там отмечается регулярное наличие людей в форме украинской армии. И использование в разведывательных целях полетов дронов или БПЛА с их стороны. Эти вещи есть, они обсуждаются.
- Но кто и в чью сторону копает траншеи?
- Тайные строительные работы идут со стороны Киева, что констатируется ОБСЕ — но без предъявлении претензий украинской стороне. Инцидент с украинскими укреплениями на линии разграничения — о нем не в первый раз речь заходит. Еще в июле о нем говорили. Потом в августе на заседании контактной группы было сделано заявление представителем ДНР.
- Что вам известно об экстренном заседании трехсторонней группы по Донбассу, к чему призвал Киев?
- На данный момент никакого экстренного заседания контактной группы не назначено. Инициатива Украины не реализована. Сегодня не будет его точно. Завтра или послезавтра - нет таких предложений. Сейчас основная работа идет в формате переписки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Денис Пушилин: Действия украинской стороны на линии соприкосновения ставят под угрозу режим прекращения огня
Глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в использовании дополнительных мер контроля перемирия в качестве прикрытия, пока силовики ВСУ продвигают свои позиции в Донбассе. Об этом глава государства заявил 14 августа (подробности)