Зачем Киев требует срочного заседания контактной группы по Донбассу

Глава Украинского МИДа Дмитрий Кулеба обеспокоен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Украинского МИДа Дмитрий Кулеба обеспокоен. Его встревожили утверждения «лидера донецких ополченцев» Пушилина о том, что вооруженные силы его республики будут ликвидировать траншеи и другие инженерные объекты ВСУ на линии разграничения, не предусмотренные минскими договоренностями. Киев так затрепетал, что решил экстренно созвать трехстороннюю комиссию по Донбассу.

«КП» связалась с советником главы ЛНР и членом трехсторонней группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Родионом Мирошником.

Родион Мирошник. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

- Киев протестует против заявлений ЛДНР по устранению сооружений на линии разграничения.

- Есть ощутимая, вполне укладывающаяся в дополнительные меры реакция со стороны Киева. И тут два выхода, которые могут казаться реальными.

- Какие?

- Один: украинская сторона сама принимает решение — и нарушает соглашения. Другой: это делается с помощью тяжелой военной техники Донецкой Народной республики.

- Но нарушения на линии разграничения есть?

- Сейчас допускается постоянное нарушение дополнительных мер, которые были подписаны в Минске. И Украина ведет себя так: если эти меры устраивают — мы их не нарушаем. А вот эти не устраивают - тогда мы их нарушаем. Либо полностью принимаются все меры со всей адекватной реакцией, либо предпринимаются действия, которые принимаются в дополнительных мерах.

- Что конкретно возмутило Украину?

- Речь о мерах по соприкосновению в районе населенного пункта Шумы. Это опасный участок. Там есть серьезные гуманитарные риски. Там было тайное продвижение инженерных сооружений со стороны Украины. Что недопустимо.

- Когда Киев твердит о нарушениях на территориях ЛНР и ДНР — есть ли они?

- Есть, но совсем не такие. Они фиксируются, например, в районе города Золотого — там отмечается регулярное наличие людей в форме украинской армии. И использование в разведывательных целях полетов дронов или БПЛА с их стороны. Эти вещи есть, они обсуждаются.

- Но кто и в чью сторону копает траншеи?

- Тайные строительные работы идут со стороны Киева, что констатируется ОБСЕ — но без предъявлении претензий украинской стороне. Инцидент с украинскими укреплениями на линии разграничения — о нем не в первый раз речь заходит. Еще в июле о нем говорили. Потом в августе на заседании контактной группы было сделано заявление представителем ДНР.

- Что вам известно об экстренном заседании трехсторонней группы по Донбассу, к чему призвал Киев?

- На данный момент никакого экстренного заседания контактной группы не назначено. Инициатива Украины не реализована. Сегодня не будет его точно. Завтра или послезавтра - нет таких предложений. Сейчас основная работа идет в формате переписки.

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