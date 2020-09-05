Киев созывает заседание контактной группы по Донбассу

Денис Пушилин подчеркнул, что дал приказ открыть огонь по заграждениям. При этом украинскую сторону предупредили заранее Фото: Иван ВИСЛОВ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев созвал внеочередное совещание контактной группы по Донбассу.

Встреча пройдет 6 сентября в формате видеоконференции.

Дмитрий Кулеба отметил, что он получил согласие специального представителя ОБСЕ Хайди Грау. Ответ остается за российской стороной, сказал Кулеба в эфире телеканала «Прямой».

По мнению Украинского министра, требования главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина об уничтожении новых военных сооружений ВСУ на границе с ДНР - это предлог для возобновления военных действий, что приведет к нарушению всех мирных договоренностей.

Напомним, Денис Пушилин назвал возведенные заграждения элементом, противоречащим соглашению о перемирии. Он сделал акцент на том, что эти сооружения появились после того, как договоренности о прекращении огня вступили в силу.

Глава ДНР подчеркнул, что дал приказ открыть огонь по заграждениям. При этом украинскую сторону предупредили заранее, чтобы они успели отвести своих военных.

Пушилин подчеркнул, что дорожит достигнутым перемирием, но хочет чтобы все договоренности были соблюдены.