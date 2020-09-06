«Не дождётесь!»: Галкин впервые прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой

Уже не первый год Аллу Пугачеву разводят с Максимом Галкиным, но пара по-прежнему вместе. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Уже не первый год Аллу Пугачеву разводят с Максимом Галкиным, но пара по-прежнему вместе.

Так, недавно блогеры заподозрили Галкина в романе с телеведущей и бывшей женой футболиста Андрея Аршавина Юлей Барановской. Видимо, какое-то архивное фото Барановской и Галкина пронеслось по соцсетям. И началось. «Галкин бросил Пугачеву», «Максим ушёл к молодой», «Примадонна в ярости: муж сбежал к Барановской».

Артисты долгое время не комментировали нелепые сплетни, но, видимо, сейчас не сдержались.

- Не дождетесь, сплетники! - написал в своём Инстаграме Максим Галкин, выложив фото с женой.

Напомним: Алла Пугачева и Максим Галкин познакомились в 2001 году на музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске. По иронии судьбы Галкина АБ представил Филипп Киркоров. Вскоре Примадонна ушла от короля эстрады к юмористу.

В 2011 году Пугачева и Галкин после долгих лет гражданского брака поженились. Сейчас пара воспитывает двойняшек Гарри и Лизу, которых им родила суррогатная мать.

- Максим - моя последняя любовь. Он мне пообещал, что с ним я могу спокойно стареть. Он любит меня такую, какая я есть. Мне повезло, он настоящий мужчина, - говорит о 44-летнем Галкине в своих интервью Алла Пугачева.