Этонерозыгрыш телеканала Москва 24: Подарки получат сотни зрителей

Ко дню рождения города и девятилетию телеканала Москва 24 вручит сотни подарков своим телезрителям.

Ко дню рождения города и девятилетию телеканала Москва 24 вручит сотни подарков своим телезрителям. От подписок в онлайн-кинотеатры, электронных книг и настольных игр до ужина в ресторане, билетов в аквапарк и участия в театральном мастер-классе.

Чтобы получить один из трех суперпризов, нужно с 7 по 30 сентября

внимательно смотреть Москву 24, узнать интересный факт из истории телеканала, быстро найти вопрос недели в сторис инстаграма (@infomoscow24) и ответить, воспользовавшись подсказкой ведущих. Девятый правильно ответивший получает телевизор! Нагуглить нужный ответ точно не получится – эти факты об истории Москвы 24 ранее нигде не были опубликованы!

А еще 270 подарков будут разыграны в инстаграме (@infomoscow24) канала с 7 по 30 сентября! Получить их просто – нужно оставить комментарий под постом и ждать розыгрыша на следующий день.

Подробности на странице darim.m24.ru