Готовьтесь осенью противостоять сразу двум инфекциям!

Как никогда сложную ситуацию предстоящей осени обсудили в рамках очередной «Деловой пятницы» на интернет-площадке радио «КП» авторитетные эксперты. Главной темой беседы стала профилактика иммунитета.

За круглым столом собрались:

- Нина Свешникова, директор "Государственного казенного учреждения Московской области "Центр внедрения изменений Министерства здравоохранения Московской области";

- Андрей Ломакин, первый заместитель генерального директора предприятия ФОРТ (входит в Marathon Group и холдинг Нацимбио Госкорпорации Ростех);

- Татьяна Чеботарёва, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней РМАПО, врач-педиатр высшей квалификационной категории, инфекционист;

- Оксана Гизингер, доктор биологических наук, профессор кафедры иммунологии и аллергологии Российского Университет дружбы народов;

- Надежда Фуранина, врач-аллерголог, иммунолог.

Еще коронавирус никуда не ушел, а уже грипп на пороге

Сырость и холода осени всегда провоцируют вирусную активность – дело для наших широт обычное. Все к этому давно привыкли, и никогда особенно не волновались перед ожидаемым сезонным «приходом» гриппа. Да, известно, что его штаммы постоянно меняются, но в голову не приходило всерьез опасаться какой-то простуды, как смертельного врага. Сегодня мы оказались в совершенно других обстоятельствах.

О чем и предупредила Нина Свешникова, которая пояснила, что медики резонно опасаются не только традиционной вспышки осеннего гриппа и ряда других респираторных заболеваний, но и второй волны коронавируса, и самое главное - их наложения друг на друга. Подхватив любое ОРВИ, человек уже становится более ослабленным, а коронавирус-то так никуда и не уходил...

Поэтому самое время обезопасить себя и близких. В первую очередь, речь идет о вакцинации против гриппа для создания так называемого «коллективного иммунитета». Доказано, что, если привьется более 60% населения, то гриппозной эпидемии не случится. Это и называется «развить коллективный иммунитет». Но хватит ли вакцины на всех? Действительно ли она «сработает» против нового гриппа?

Нина Свешникова рассказала также, что Московская область как раз готова к вакцинации не менее 60% населения в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, врачи намерены защитить от гриппа и его осложнений 75% из числа тех, кто находится в группе риска. В этих списках значатся: младенцы до 6 месяцев, люди с хроническими заболеваниями, для которых любое осложнение чревато тяжелыми последствиями, преподаватели и медработники, пребывающие в постоянном контакте с большим количеством людей и ежедневно рискующие заболеть. Вакцинацию обещают провести прямо на рабочих местах. От нее можно отказаться, но медики крайне не рекомендуют.

Ударим по врагу вакциной и коллективным иммунитетом

Андрей Ломакин сообщил, что уже несколько лет вакцины от гриппа для иммунизации населения России в рамках Национального календаря профилактических прививок стабильно поставляет холдинг Госкорпорации Ростех «Нацимбио».

Компания способствует расширению охвата вакцинацией против гриппа в России, ежегодно наращивая объем выпуска и поставок российских профилактических препаратов, а также выпуская вакцины, отвечающие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

В этом году для российских пациентов снова будут доступны отечественные вакцины, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлых эпидемических сезонах. Они содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, и созданы на основе антигенов, выделенных из очищенных вирусов гриппа типов А и В. Производство препаратов налажено по полному циклу в России.

Андрей Ломакин объяснил, что четырёхвалентные вакцины лучше трехвалетных, поскольку охватывают больше типов — штаммов вируса и создают более крепкую «броню». Четырехвалентная вакцина, такая как «Ультрикс Квадри» - отечественная разработка, созданная учеными «ФОРТ». Она содержит по 15 мкг гемагглютинина (антигена) каждого штамма в одной дозе – всего 60 мкг антигена – именно такой объем рекомендует ВОЗ.

Выбирая те или другие меры профилактик, важно, чтобы они были эффективными, безопасными и легко выполнимыми для людей любого возраста вплоть до женщин в положении, грудничков и маленьких детей.

Защищаемся правильно

Об этом говорила Татьяна Чеботарева. Эксперт ни в коем случае не умаляя преимуществ вакцинации и, напротив, всячески к ней призывая, тем не менее напомнила также и о других способах защиты. Все мы их прекрасно знаем, но почему-то редко применяем: мытье рук, ношение маски, ограничение контактов в эпидсезон, дыхательная гимнастика, проветривание, влажная уборка, регулярные прогулки, физическая активность; из фармсредств местные и системные иммуномодуляторы, поливитамины, промывание носа. Если говорить о профилактике ОРВИ у детей, то для них важен максимальный комфорт.

Например, это могут быть так называемые «пассивные ингаляции» (ароматерапия) с использованием 100% натуральных чистых эфирных масел. Их не нужно принимать внутрь.

Достоинствами ингаляций, помимо удобства, являются также подтвержденная исследованиями эффективность и безопасность, что позволяет применять метод не только для профилактики ОРВИ у взрослых, но и у детей с 12 месяцев. Масла оказывают антисептическое, обеззараживающее и смягчающее действие на слизистую оболочку органов дыхания и купируют застойные и воспалительные реакции.

Как подчеркнула Татьяна Чеботарева, некоторые эфирные масла повышают местный иммунный ответ и улучшают состояние слизистой, т.е. повышают защитные функции «входных ворот» для вирусов. Такие масла, как, например, масло «Дыши», работают как своего рода натуральный антисептик для воздуха, обеззараживая воздух при испарении и снижая риск заражения. В частности, масло «Дыши» обладает подтвержденной лабораторными и клиническими исследованиями противовирусной активностью и повышает местный иммунитет слизистой носа. Исследования также показали, что входящие в состав эфирные масла уничтожают до 98 % бактерий и останавливают размножение до 95 % микроорганизмов.

Укрепим барьеры и рубежи

Оксана Гизингер рассказала о роли слизистой оболочки полости носа в иммунном ответе и формировании защиты от вирусов и бактерий и объяснила, почему важно промывать и увлажнять нос в разгар распространения вирусной инфекции. Слизистая – это «входные врата» для любой инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, в том числе и для гриппа и коронавируса. В этой связи важно снизить скопление патогенов на ее поверхности. Это возможно осуществить с помощью промывания с последующим увлажнением. Эти простые процедуры способны повысить защитную активность слизистых оболочек. Так, одним из наиболее эффективных способов активации защитной роли слизистой оболочки полости носа является использование аптечных солевых растворов, например, раствора морской воды с экстрактом бурых водорослей из широкой линейки Аквалор, имеющего доказанное иммуностимулирующее действие. Уникальный состав Аквалор Протект обеспечивает эффективную профилактику и лечение респираторных заболеваний.

Спим, едим, работаем, бегаем и ничего не боимся!

В заключение деловой встречи выступила Надежда Фуранина, которая обратила внимание, каким тяжелым испытанием для психики многих людей стала пандемия коронавируса. Специалист посоветовала подкреплять иммунитет положительными эмоциями, «прописала» всем баловать себя и близких, искать и находить большие и маленькие удовольствия, придерживаться здорового режима труда и отдыха. Особенно качественным должен быть ночной сон – это значит, что нужно ложиться в постель до полуночи и спать не менее 7 часов. Иммунитет, как и нервы, будет крепче. Кстати, аллерголог добавила, что даже привитый человек может заболеть. Однако этого не стоит пугаться, потому что ничего страшного ему не грозит. Прививка защитит его от возможных тяжелых последствий грипп. Ведь грипп тоже не так безобиден, как об этом думает большинство. В начале ХХ века эпидемия «испанского гриппа» выкосила миллионы…Тогда континенты обезлюдели. Нужно и об этом помнить.