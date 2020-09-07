Финансовая грамотность: как тратить осознанно и увеличивать доход

Популярный финансовый блогер Анастасия Тарасова помогает разобраться, куда утекают деньги из семейного бюджета Фото: Михаил ФРОЛОВ

Желание качественно изменить свою жизнь в лучшую сторону рано или поздно приведет к осознанию, что пора навести порядок в своем кошельке. Но прежде всего нужно понять, что в нем творится беспорядок.

У каждого исходная точка своя. Моей было трое детей, съемная квартира и 30 тысяч в кармане.

После – много разной работы, но, главное, приносящей доход.

Сейчас – самый популярный финансовый блог в России, более 4 млн. подписчиков, успешная инвестиционная деятельность.

Прежде всего, нужно выявить какие проблемы существуют на сегодняшний день.

Признайтесь себе, хоть один из пунктов о вас?

- денег не хватает от зарплаты до зарплаты

- вы не понимаете, куда, собственно, уходит вся зарплата

- постоянно не хватает средств даже на обычные покупки

- закредитованность уже «душит»

- есть долги

Это лишь часть вопросов. Но, если вы уже честно согласились хотя бы с одним пунктом, самое время наводить порядок в финансах.

На что еще обратить внимание?

Если вы гордо ответили «нет» на все вопросы выше, задумайтесь еще вот о чем:

Оцените количество вещей в доме, которые не используются

Нужно прикинуть их стоимость использования. Если это дорогие сапоги, но вы носите их уже 5 сезон подряд, а в пересчете на ежегодную покупку дешевой обуви, их цена соизмерима – это нормально.

А вот если в шкафу пылится очередная соковыжималка и пароварка, в довесок к ним плойка для волос и отпариватель, пора бить тревогу. Такие покупки имеют смысл, если ими действительно пользоваться.

Определили степень запущенности? Двигаемся дальше.

Следующим этапом важно разобраться, куда утекают деньги. Убеждена, что анализировать это необходимо каждому. Даже если у вас все в порядке, необходимо фиксировать все расходы. Доходы, что немаловажно, тоже.

Ведение бюджета – основа порядка в финансах

Принято думать, что это прерогатива только тех, кто едва сводит концы с концами. Нет, нет и еще раз нет.

Финансовое планирование позволит абсолютно всем использовать свой доход наилучшим образом.

Сначала вы избавитесь от хаоса, решите существующие проблемы, а после уже можно будет задуматься о дополнительном заработке и инвестициях.

Но обо всем по порядку.

В самом начале вам потребуется чуть больше усилий, чтобы выработать свою личную систему учета. Удобнее всего использовать мобильные приложения или обычную таблицу в excel.

О блокнотах советую забыть – они совершенно не подходят для анализа и быстрого подсчета нужных сумм.

Для самых ленивых приложение вашего банка само распределит траты по категориям. Вам же остается минимизировать оплату кэшем.

Анализируя виды трат, ищите ваши личные черные дыры.

После карантина многим стало понятно, какие покупки действительно не нужны. И речь не о пресловутом кофе – зачастую все начинают экономить именно на нем, лишая себя ежедневного удовольствия, что в корне неверный подход.

Тут нет единой системы – все сугубо индивидуально.

Подробный учет уже через месяц поможет понять, куда уходят деньги.

Можно переходить к следующему шагу – решаем, что и как мы можем оптимизировать.

Я не использую более привычное всем «экономить». Одно слово уже вводит в депрессию и погружает в негатив. Такой образ мыслей делает вас жертвой, которой грозит аскетичный образ жизни и полный отказ от ресторанов и прочих удовольствий.

Выкиньте это из головы и освободите место для цели. Сложно что-то делать, когда не видите в этом смысла. Составьте план на ближайший месяц, полгода, год. Он должен быть реалистичным – если сейчас вы отдаете половину зарплаты за кредит, не стоит мечтать о новой машине через пару месяцев. Правильно ставьте финансовые цели – это залог успеха.

Деньги — это лишь средство для комфортной жизни. Чтобы качество жизни не падало необходимо регулировать их поток.

С чего можно начать оптимизацию:

1) Пересмотрите, что вы и где покупаете.

Зачастую самая затратная категория – это продукты. Может, пора поменять магазин, а за свежим мясом ездить на рынок? Проверьте все, проанализируйте. Возможно, вы покупаете овощи оптом (так дешевле), но не успеваете съесть и выкидываете. Так не проще ли брать их в ближайшем продуктовом по необходимости?

2) Проведите ревизию банковских карт вашей семьи.

Закройте счета по просроченным картам непосредственно в банке, особенно по кредитным.

Проверьте по оставшимся программу кэшбека. У нас заведены 2 карты, с разными категориями и повышенным процентом возврата по ним. Уделив время этому вопросу один раз, будете из ничего возвращать до 2-3% своих трат.

3) Кроме стандартных карт, проверьте специальные программы

Сейчас очень много кобрендинговых проектов, по которым можно завести карту на время. Например, вы планируете ремонт и заводите карту, которая дает возврат при покупке в строительных магазинах. Для часто летающих будут полезны мильные карты, а для фанатов шоппинга подойдет совместная программа с али-экспресс. Вариантов масса, подбирайте под свои увлечения.

4) Разберитесь в ежемесячных платежах

Помимо автоматизации, многие банки делают скидки за оплату онлайн (в том числе за ЖКХ, штрафы и т.п.).

5) Проверьте бонусные программы

Различные баллы, мили и бонусы как правило имеют срок годности. Может, именно сейчас вам пригодится накопленное ранее?

И остерегайтесь псевдо-акций с сомнительной выгодой (для примера: сеть заправок предлагает купить стаканчик кофе и получить скидку 2 рубля с литра бензина. Звучит круто, а на деле вы все-равно потратите больше, чем планировали. Считайте!).

6) Проверьте, какие вам положены выплаты

Вы же знаете про налоговые вычеты? Даже если вы не покупали недвижимость, но платили подоходный налог, его можно вернуть за образование или платные медицинские услуги.

7) Избавьтесь от лишних вещей

Разные свопы и благотворительность вам в помощь.

Отдельно хочу выделить работу по сокращению долгов

Разумно не брать кредит, а планировать покупку и копить на нее. Но на практике не всегда происходит именно так.

Почти все классические финансовые советники топят против покупок в долг. Мое мнение чуть иное: кредит — это финансовый инструмент. Важно, как вы им пользуетесь и дисциплина.

Но если вы все-таки уже попали в долговую яму, давайте составлять план по ее закрытию.

Спойлер: не факт, что это будет быстро, легко и просто. Но главное - начать.

Определите свой самый токсичный кредит. Найдите «лишние» деньги для досрочного погашения, пусть даже 500 в месяц (пройдитесь по пунктам оптимизации - дополнительные и освободившиеся средства как раз подойдут). И дерзайте!

Каждый раз гасите сумму, превышающую ежемесячный платёж. Как закроете один - пускайте эти средства на закрытие следующего.

Составьте график платежей, с датами, сроками, процентами. В некоторых случаях начинать нужно с меньшего кредита, высвободив средства на досрочное закрытие описанного выше кредита.

Рано или поздно упираешься в потолок, когда оптимизировать уже нечего и долги все закрыты. Умный подход — это одновременно снижать расходы и увеличивать доходы.

О том, как достичь желаемой зарплаты, я рассказывать не буду. Остановлюсь на двух других моментах, важность которых почему-то многие не до оценивают.

Подушка безопасности

Резервный фонд необходим на случай непредвиденных трат. Не обязательно негативных, вполне возможно и положительных. Важно, что они выбьются из привычного бюджета.

Отложите от 3 до 6 ваших ежемесячных расходов, а не доходов (в идеале первые должны быть меньше вторых, поэтому опираемся именно на расходы). Смотрите, насколько рисковая у вас ситуация. К примеру, вы точно уверены, что не попадете под сокращение, или в противовес - жена скоро уходит в декрет.

Хранить эти деньги важно в оперативном доступе: на банковской карте с процентом на остаток или на депозите, который можно изъять без проблем в любое время.

Инвестирование

Накопление и инвестирование – не одно и то же.

Когда вы уже отложили достаточную сумму на непредвиденные расходы, продолжать просто копить нецелесообразно.

Деньги могут приносить деньги. С минимальной выгодой можно открыть банковский вклад. Это надежно, но не доходно.

Есть и альтернатива, к которой важно подходить с умом. Чем раньше вы начнете вкладывать, тем больше заработаете. Да, уровень риска повышается, но и потенциальный доход при этом тоже.

Во что можно вложить:

1) Облигации

Если кратко, покупая облигации, вы даете в долг под проценты. Начать инвестировать можно с суммы в 1000 рублей.

Облигации может выпускать государство (ОФЗ), регионы или компании (корпоративные).

Из плюсов можно выделить фиксированный срок и процентную ставку, доступность, относительную надежность и минимальный риск. Из минусов – невысокая доходность.

2) Акции

Покупая акции, вы приобретаете долю в бизнесе. То есть фактически становитесь совладельцем компании.

Есть два варианта заработка: на дивидендах и на разнице в стоимости акций при купле-продаже.

Риски выше, доходность тоже. Если вы готовы тратить время и разбираться, вам подойдет такой вид инвестирования.

3) Фонды

Речь идет о коллективных инвестициях. Если вам сложно или совсем не хочется разбираться в первых двух пунктах, можно инвестировать сразу в готовый набор ценных бумаг.

В фонды достаточно невысокий порог входа и можно вложиться сразу во много компаний. У вас будет стабильный портфель с диверсификацией средств по разным активам.

Какой инструмент в итоге выбрать зависит от ваших задач.

Подведем итоги: чтобы навести порядок в финансах, мы - определяем исходную точку, выявляем существующие проблемы, оптимизируем расходы и думаем, как увеличить доходы, создаем подушку безопасности и инвестируем. А самое главное, делаем все перечисленное с удовольствием!

Досье "КП"

Анастасия Тарасова - инвестор, трейдер, финансовый советник, популярный финансовый блогер.