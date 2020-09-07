Автор рок-оперы "Юнона и Авось" похудел на 20 кг из-за тяжелой болезни

Композитор Алексей Рыбников. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Алексей Рыбников при жизни получил звание легенды. Его рок-опера "Юнона и Авось" совершила переворот в российской музыке. А песни, написанные композитором к более чем ста кинофильмам, среди которых "Остров сокровищ", "Приключения Буратино", "Тот самый Мюнхгаузен", "Красная Шапочка", "Вам и не снилось", стали культовыми. Мало кто знает, что сразу после оглушительного успеха спектакля "Юнона и Авось" артист едва не умер в самом расцвете сил.

Алексей Рыбников долгое время лечился от тяжелого недуга. Течение болезни напоминало онкологию, но специалисты не находили подтверждения диагноза - результаты анализов были в норме. Музыкант сильно страдал и мучился.

"Это случилось после выхода рок-оперы «Юнона и Авось». Никто не мог понять, в чем дело. Заболел я очень серьезно, никто не верил, что выздоровлю. Мне не помогали лекарства, в анализах не находили никаких отклонений. Я похудел на 20 килограммов. Это было ужасно. Гена Хазанов помог перевести меня в Боткинскую больницу, после чего я все-таки смог выкарабкаться. Врачи думали, что у меня рак", - рассказал 75-летний композитор.

В конце-концов из-за безысходности Рыбников обратился к экстрасенсу. "Мне сказали, что на мне порча, которую навел поэт. Была такая история, один человек считал, что мы с ним должны были делать рок-оперу. Как я отношусь к этому? У меня нет ни подтверждений, ни опровержений", - заявил Алексей Львович в эфире программы "Судьба человека".

По его словам, после того как он встал на ноги, то встретил супругу того самого поэта. Женщина призналась, что муж болен. "Обраточка! Все вернулось. Но я ничего не оцениваю, не отношусь к этому серьезно, но это было", - отметил музыкант в в беседе с Борисом Корчевниковым.

Стоит отметить, что легендарная рок-опера "Юнона и Авось", поставленная Марком Захаровым, более 35 лет идет с аншлагом и считается визитной карточкой "Ленкома". Над историей любви российского предпринимателя и путешественника Николая Резанова и юной красавицы-испанки Кончиты рыдали миллионы зрителей.

С 1981 по 2005 годы бессменным исполнителем Резанова был Николай Караченцов. Но после автокатастрофы актер на сцену уже не вышел. Главную роль стали играть Дмитрий Певцов и Виктор Раков, потом Семен Шкаликов. Кончиту много лет исполняла Елена Шанина, а затем - Инна Пиварс, Алена Хмельницкая, Анна Большова, Алла Юганова и Александра Волкова.

Сцену прощания Резанова с Кончитой, в которой персонажи общаются через переводчика, Захаров считал одной из самых сильных и проникновенных в спектакле. "Этим моментом горжусь, когда я его придумал, готов был кричать себе, как когда-то наш великий поэт: «Ай да Пушкин, ай да…", - вспоминал Марк Анатольевич. - Но в реальной жизни герои могли обойтись и без переводчика, потому что Николай Петрович Резанов был очень образованным человеком, свободно говорил на нескольких языках, в том числе и на испанском".

Как ни странно, но "Юнону и Авось", где звучат церковные песнопения и финальная "Аллилуйя", которую исполняют все участники спектакля, в советское время играть разрешили. "Почему спектакль приняли с первого раза, объяснять не берусь, - размышлял Захаров. - Возможно, замечательная музыка Алексея Рыбникова по-человечески понравилась членам строгой комиссии".