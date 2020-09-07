Вот так России и надо ковать «мягкую силу»

Сочи,2019 год. Победители финала второго Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" после церемонии награждения в образовательном центре "Сириус". Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В новостях наперебой нахваливают конкурс управленцев «Лидеры России», который проводится в третий раз. В его суперфинал из 200 тысяч человек попали 300 самых-самых. А победителями в разных номинациях стали 106 человек, которые даже будут удостоены аудиенции у президента. А всякие матерые наставники из числа российских топ-чиновников проведут для них мастер-классы.

И в одном из сообщений я увидел скромной короткой строкой: «Кроме того, эксперты отобрали по два суперфиналиста из Украины и Белоруссии».

И первая мысль сразу – а почему всего по два?!

Если за три года на высокие должности (в том числе губернаторов и министров) встали 150 «выпускников» «Лидеров», то почему не перенести этот опыт на международный уровень.

Может на базе этого конкурса соорудить такую фабрику агентов влияния (в самом лучшем смысле этого слова), где готовить кадры под нашу пресловутую «мягкую силу». Чтоб не два человека было от Белоруссии, а какой-то отдельный зачет для лидеров стран, в которых у нас есть свои стратегические интересы. И наставников к ним соответствующих.

И тогда, дайте помечтать, у нас, глядишь, появятся пророссийские кандидаты, партии, движения в не чужих нам странах - не для галочки в отчете. А по-настоящему.

Вот армянских, казахстанских, даже сербских лидеров уже вполне можно начинать готовить. Да и в Белоруссии еще не поздно. Да и, чего уж там, на Украину мы еще рукой не махнули.

А то все себе да себе.