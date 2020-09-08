Туризм в эпоху коронавируса: Каким он будет, обсудят на выставке “Отдых 2020” в Москве

Деловая программа выставки называется “Индустрия туризма. Новая реальность” Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Туризм нынче обсуждают в инновационном центре “Сколково”. Раньше все московские туристические выставки проходили, что логично, в выставочных центрах - “Экспоцентре” или “Крокус Экспо”. Огромные павильоны и стенды, презентации и дегустации, народные песни и экзотические танцы, турагенты с чемоданами каталогов...

Но – все меняется. И жизнь, и туризм. И то, что туристическая выставка теперь проходит в “Сколково”, видимо, говорит о том, что туризм, с одной стороны, стал восприниматься как серьезная отрасль экономика. А также о том, что многое в нем нужно менять.

Собственно, деловая программа выставки так и называется - “Индустрия туризма. Новая реальность”. С докладом в “Сколково” выступит профессор из Новой Зеландии Ян Йоман, единственный в мире футуролог, специализирующийся на прогнозировании путешествий будущего, автор книги «2050 - Tomorrow's Tourism». О влиянии пандемии на мировой туризм расскажет профессор Алессандра Прианте, региональный директор по Европе Всемирной туристской организации ООН.

Реальность и перспективы российского туризма обсудят глава Ростуризма Зарина Догузова, председатель Комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева, президент Московской школы управления “Сколково” Андрей Шаронов, генеральный директор Lufthansa Group в России Дирк Гроссманн. Круглые столы посвящены детском, молодежному и экологическому туризму, а также малым историческим городам России.

Еще одна примета времени – на “Отдыхе-2020” почти не будет иностранных участников. Их можно понять. Как зазывать гостей, когда границы закрыты, а страны, куда из России летают самолеты, можно пересчитать по пальцам? Оптимистами, все же решившими показать, как им важны гости из России, оказались Испания, Китай, Куба и Болгария. Их стенды в “Сколково” будут. А почетным гостем выставки станет Марияна Николова, заместитель премьер-министра министр туризма Болгарии.

Российские регионы, конечно, представлены лучше. И не только традиционно курортные – особый статус партнера выставки, например, у Республики Коми. Алтай и Дагестан, Москва и Санкт-Петербург, Воронежская и Кемеровская, Мурманская и Свердловская, Томская и Новгородская, Калининградская, Костромская, Курская области, Пермский край, Карелия и Хакасия. А также туроператоры, отели, санатории.

И даже в непростое для всей индустрии туризма время во время выставки пройдет благотворительная акция “Турбизнес с открытым сердцем”. Собранные деньги передадут маленькому Усману Бекташеву, одному из шестисот подопечных московского Детского хосписа «Дом с маяком». Усман родился в очень скромной семье, снимающей комнату в московской коммуналке. У мальчика редкое врожденное заболевание — синдром Патау. На благотворительном аукционе (9 сентября, в 14:00 – на тот случай, если вы будете на “Отдыхе-2020”) лоты тематические: авиабилеты от Aviasales, проживание в «Гранд Отеля Европа» в Санкт-Петербурге, «Эко-хоум отеле на Кольском полуострове» и в отеле «Холидей Инн Калининград» и многое другое. Пожертвование можно сделать также онлайн.