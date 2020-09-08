Как в некоторых странах зарабатывают на самоизоляции

Граждан отдельных государств финансово поддерживают на протяжении двух недель Фото: Shutterstock

Медики настаивают на том, что основой для прерывания цепочки передачи коронавируса от одного человека к другому является строгий карантин. Однако далеко не все могут позволить себе остаться дома при риске заражения опасной инфекцией, а меры устрашения не всегда являются эффективными.

Чтобы простимулировать людей находиться дома, в различных странах введены коронавирусные выплаты. Они, как правило, являются разовыми, а основным требованием для их получения является режим самоизоляции.

Великобритания

Граждане с низким доходом имеют право на получение 130 фунтов стерлингов (ок. 13 тысяч рублей) за 14 дней вынужденного карантина. Родственники и близкие, которые контактировали с заболевшими, могут получить 182 фунта стерлингов (немногим более 18 тысяч рублей).

Австралия

В штате Виктория введены стимулирующие выплаты для людей, которые находятся на самоизоляции в ожидании результатов тестов на COVID-19. Сумма выплаты составляет 450 австралийских долларов (примерно 25 тысяч рублей).

США

В Сан-Франциско (штат Калифорния) реализуется запущенная в мае программа, которая предоставляет возможность работникам, заразившимся коронавирусом, получить 1285 долларов (более 97 тысяч рублей). Выплату за изоляцию взял на себя специально созданы фонд реагирования на COVID-19.

В конце июля предложение о выделении двухнедельной заработной платы людям с положительными тестами на коронавирус внесен в городской совет Лос-Анджелеса. В Городе Ангелов ориентировались на результаты опроса жителей Израиля.

«В ходе опроса взрослого населения Израиля в апреле 2020 года 94% респондентов заявили, что они соблюдали бы карантин, если бы получали от государства компенсацию за потерю заработной платы. И только 57% людей заявили, что будут соблюдать двухнедельный карантин без оплаты», – озвучил результаты этого опроса директор Института биоэтики, политики в области здравоохранения и права медфака Университета Луисвилля Марк Роштейн.

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