Шойгу: В армию за "качественными знаниями и правильным воспитанием"

Министр обороны отметил, что только в этом году за "качественными знаниями и за правильным воспитанием" в образовательные учреждения Минобороны России поступили 70 тысяч юношей и девушек. Фото: Алексей Ерешко/Минобороны РФ/ТАСС

- Сегодня военное образование очень востребовано у молодежи. Об этом свидетельствует высокий конкурс в военные вузы. На отдельные военные специальности он превысил среди юношей семь человек на место, среди девушек – двадцать один, - привел цифры на селекторном совещании Сергей Шойгу.

Министр обороны отметил, что только в этом году за "качественными знаниями и за правильным воспитанием" в образовательные учреждения Минобороны России поступили 70 тысяч юношей и девушек.

Армия все больше притягивает современную молодежь. Прежде всего потому, что она находится на острие развития различных технологий, которые требуют гибкого мышления. Только за прошлый месяц Вооруженные силы заключили свыше 40 контрактов с отечественными предприятиями военно-промышленного комплекса на 1 триллион 160 миллиардов рублей.

Продукция с предприятий идет не только сугубо для оборонки. На прошедшем Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ», который завершился 29 августа в работе приняли участие делегации 92-х иностранных государств. Более 1400 компаний представили свыше 28-ми тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Эксперты признали конкурентоспособность представленной продукции на международном рынке.

Чего только стоит вакцина от коронавирусной инфекции, презентацию которой Шойгу провел на встрече министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности.

Привитые от вируса Вооруженные силы начали заниматься боевой подготовкой уже без оглядки на пандемию: с 21 по 26 сентября при участии 9 стран пройдут командно-штабные учения «Кавказ- 2020». Основные действия будут развернуты на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.