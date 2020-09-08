Самые яркие фото Лета - 2020 от фотокорреспондентов «Комсомолки»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето осталось позади, три самых сочных и любимых месяца, время долгожданных отпусков, шумных встреч с друзьями, прогулок до рассвета и пьянящего аромата скошенной травы. Пожалуй, эти 92 дня стали самыми необычными из-за коронавируса. Лица прятали под медицинскими масками, самолеты пылились на стоянках, а городские улицы тосковали по шумным прохожим.

Нам есть что вспомнить и есть что показать – за это лето фотокорреспонденты «Комсомолки» успели стать свидетелями самых удивительных событий, которые войдут в историю. Ребята работали в различных уголках страны, торопились показать через объектив фотоаппарата истинные эмоции и точные детали.

Мы вместе следили, как страна готовилась к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, жадно ловили кадры с Красной площади, где маршировали военные, испытывали чувство благодарности к ветеранам, отстоявшим свою землю.

Пока мы с нетерпением ждали новые кадры, фотокоры спешили в Екатеринбург, на митинг в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, в суд к актеру Михаилу Ефремову, в Минск, сотрясаемый протестами после выборов, в Бейрут, разрушенный страшнейшим взрывом…

Всего и не перечесть, но лучше еще раз увидеть своими глазами, чтобы вспомнить, каким оно было – лето 2020.

Врачи выносят актера Михаила Ефремова из зала суда. Фото: Иван МАКЕЕВ

Загорающий на берегу Финского залива, Санкт-Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН

Разрушения после прорыва дамбы в подмосковной Рузе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолеты в небе над Москвой во время Парада Победы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Флешмоб ко дню ВДВ в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Репетиция парада победы в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ЦИК Элла Панфилова на пресс-конференции в редакции Комсомольской правды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врачи в красной зоне ФГБУ `НМИЦ эндокринологии`в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вид на круглый дом на улице Нижинская в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дети в зоопарке Барнаула во время дня тигра. Фото: Олег УКЛАДОВ

Певец Филипп Киркоров, певец Григорий Лепс и блогер Давид Манукян (слева направо) на закрытой презентации клипа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московское метро во время пандемии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вид с квадрокоптера на Романцевские горы, Тульская область. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девушки на стадионе Екатеринбург-арена во время Первого матча посте снятия ограничений по Covid-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции на книжной ярмарке в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудник Мариинской больницы в Санкт-Петербурге с выписанным пациентом, переболевшим Covid-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

На форуме "Армия 2020". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Священник во время православной ярмарки в честь "Царских дней", Екатеринбург. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День рождения Барнаульского зоопарка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Младший медперсонал иркутской городской клинической больницы No 1 подготавливает к рабочей смене эпидемиолога Андрея Калашникова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Канатная дорога в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолет в небе над Москвой во время парада Победы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санкт-Петербург. 12 июня в честь Дня России над Невой подняли государственный флаг. Фото: Олег ЗОЛОТО