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Общество

Самые яркие фото Лета - 2020 от фотокорреспондентов «Комсомолки»

Борьба с коронавирусом, 75-летие Победы и разрушенный Бейрут - главные события последних трех месяцев в объективе журналистов
Елена АКИМОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето осталось позади, три самых сочных и любимых месяца, время долгожданных отпусков, шумных встреч с друзьями, прогулок до рассвета и пьянящего аромата скошенной травы. Пожалуй, эти 92 дня стали самыми необычными из-за коронавируса. Лица прятали под медицинскими масками, самолеты пылились на стоянках, а городские улицы тосковали по шумным прохожим.

Нам есть что вспомнить и есть что показать – за это лето фотокорреспонденты «Комсомолки» успели стать свидетелями самых удивительных событий, которые войдут в историю. Ребята работали в различных уголках страны, торопились показать через объектив фотоаппарата истинные эмоции и точные детали.

Мы вместе следили, как страна готовилась к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, жадно ловили кадры с Красной площади, где маршировали военные, испытывали чувство благодарности к ветеранам, отстоявшим свою землю.

Пока мы с нетерпением ждали новые кадры, фотокоры спешили в Екатеринбург, на митинг в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, в суд к актеру Михаилу Ефремову, в Минск, сотрясаемый протестами после выборов, в Бейрут, разрушенный страшнейшим взрывом…

Всего и не перечесть, но лучше еще раз увидеть своими глазами, чтобы вспомнить, каким оно было – лето 2020.

Врачи выносят актера Михаила Ефремова из зала суда.

Врачи выносят актера Михаила Ефремова из зала суда.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Загорающий на берегу Финского залива, Санкт-Петербург.

Загорающий на берегу Финского залива, Санкт-Петербург.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Разрушения после прорыва дамбы в подмосковной Рузе.

Разрушения после прорыва дамбы в подмосковной Рузе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолеты в небе над Москвой во время Парада Победы.

Самолеты в небе над Москвой во время Парада Победы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Флешмоб ко дню ВДВ в Самаре.

Флешмоб ко дню ВДВ в Самаре.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Репетиция парада победы в Москве.

Репетиция парада победы в Москве.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ЦИК Элла Панфилова на пресс-конференции в редакции Комсомольской правды.

Глава ЦИК Элла Панфилова на пресс-конференции в редакции Комсомольской правды.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врачи в красной зоне ФГБУ `НМИЦ эндокринологии`в Москве.

Врачи в красной зоне ФГБУ `НМИЦ эндокринологии`в Москве.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вид на круглый дом на улице Нижинская в Москве.

Вид на круглый дом на улице Нижинская в Москве.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дети в зоопарке Барнаула во время дня тигра.

Дети в зоопарке Барнаула во время дня тигра.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Певец Филипп Киркоров, певец Григорий Лепс и блогер Давид Манукян (слева направо) на закрытой презентации клипа.

Певец Филипп Киркоров, певец Григорий Лепс и блогер Давид Манукян (слева направо) на закрытой презентации клипа.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московское метро во время пандемии.

Московское метро во время пандемии.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вид с квадрокоптера на Романцевские горы, Тульская область.

Вид с квадрокоптера на Романцевские горы, Тульская область.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девушки на стадионе Екатеринбург-арена во время Первого матча посте снятия ограничений по Covid-19.

Девушки на стадионе Екатеринбург-арена во время Первого матча посте снятия ограничений по Covid-19.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции на книжной ярмарке в Москве.

Сотрудники полиции на книжной ярмарке в Москве.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудник Мариинской больницы в Санкт-Петербурге с выписанным пациентом, переболевшим Covid-19.

Сотрудник Мариинской больницы в Санкт-Петербурге с выписанным пациентом, переболевшим Covid-19.

Фото: Артем КИЛЬКИН

На форуме "Армия 2020".

На форуме "Армия 2020".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Священник во время православной ярмарки в честь "Царских дней", Екатеринбург.

Священник во время православной ярмарки в честь "Царских дней", Екатеринбург.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

День рождения Барнаульского зоопарка.

День рождения Барнаульского зоопарка.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Последствия взрыва в порту Бейрута.

Последствия взрыва в порту Бейрута.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Младший медперсонал иркутской городской клинической больницы No 1 подготавливает к рабочей смене эпидемиолога Андрея Калашникова.

Младший медперсонал иркутской городской клинической больницы No 1 подготавливает к рабочей смене эпидемиолога Андрея Калашникова.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Канатная дорога в Москве.

Канатная дорога в Москве.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолет в небе над Москвой во время парада Победы.

Самолет в небе над Москвой во время парада Победы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санкт-Петербург. 12 июня в честь Дня России над Невой подняли государственный флаг.

Санкт-Петербург. 12 июня в честь Дня России над Невой подняли государственный флаг.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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