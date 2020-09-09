Реалити-шоу «Семейство Кардашьян» закрывается после 14 лет эфира

Ким Кардашьян сообщила в Инстаграме о закрытии шоу «Семейство Кардашьян» («Keeping Up With The Kardashians»). Фото: Инстаграм.

Одно из самых долгоиграющих реалити-шоу планеты «Семейство Кардашьян» («Keeping Up With The Kardashians») закрывается после 14 лет в эфире. Об этом в Инстаграме рассказала главная звезда проекта Ким Кардашьян.

- С тяжелым сердцем мы всей семьей приняли трудное решение попрощаться с «Семейством Кардашьян». Это шоу сделало нас такими, какие мы есть, - написала 39-летняя модель.

С 2007 года в эфир вышло 20 сезонов реалити. Ким сообщила, что последнюю серию покажут на экране в начал 2021 года. Шоу, рассказывающее о тяжелых буднях звездного семейства Кардашьян, снималось в их доме в Лос-Анджелесе. За это время произошло немало событий. Чего только стоит новость о том, что бывший глава семейства (отчим Ким) олимпийский чемпион Брюс Дженнер сделал операцию по смене пола и стал женщиной – теперь его зовут Кейтлин Дженнер. Его предприимчивая женушка (уже бывшая) и главная идейная вдохновительница шоу Крис Дженнер недолго горевала в одиночестве: сейчас 64-летняя звезда живет с темнокожим 39-летним бойфрендом.

Шоу стало «путевкой в жизнь» для шестерых детей Крис: Роберта, Ким, Хлои и Кортни Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер. Больше всех раскрутилась Ким. Благодаря своим аппетитным формам она стала звездой обложек глянцевых журналов и Инстаграма – у нее 188 миллионов подписчиков. После закрытия шоу Ким полностью переключится на свой успешный бизнес: она производит косметику, парфюмы и нижнее белье. А недавно модель объявила, что будет выпускать под собственной маркой еще и товары для дома. В 2019 году ее доход от участия в семейном шоу, продаж собственной линии косметики и компьютерной игры имени себя составил 370 миллионов долларов. Ее успеху способствовала и удачная свадьба: Ким замужем за рэпером Канье Уэстом, возглавившим список самых богатых музыкальных исполнителей планеты (по данным Forbes, за прошлый год он заработал 1,3 млрд. долларов). Правда, их брак трещит по швам, но Кардашьян изо всех сил пытается удержать семейную лодку на плаву.

Не менее успешна и самая младшенькая из сестер – Кайли Дженнер. 23-летняя звезда Инстаграма стала самой молодой миллиардершей планеты. Красотка заработала свой миллиард на продаже косметики. Финансовую удачу Кайли поймала, основав в 2015 году собственную марку Kylie Cosmetics. Девушка быстро поняла, что популярность на телевидении и в соцсетях - великий двигатель торговли. Только за один рекламный пост в Инстаграме Кайли берет от одного миллиона долларов, в соцсети у нее 195 миллионов подписчиков.

24-летняя Кендалл Дженнер тоже успела возглавить список Forbes: она – самая высокооплачиваемая супермодель планеты. За год длинноногая брюнетка зарабатывает по 300 миллионов в год. К слову, ее называют самой красивой из семейства Кардашьян. Если остальные сестрички обязаны своей красотой исключительно пластическим операциям, то Кендалл может похвастаться минимумом пластики. Она с детства была высокой и очень худой, и эти природные данные в итоге привели ее на подиум.

Кендалл Дженнер - звезда подиумов. Фото: EAST NEWS

В отличие от Кендалл ее 35-летняя сестра Хлоя Кардашьян, похоже, не выходит из клиник пластической хирургии. «У нее каждый год новое лицо», - пишут про нее фолловеры в комментариях и пытаются понять, как такое может быть. Секрет прост: во-первых, Хлоя сильно похудела – на целых 27 килограммов. Во-вторых, перенесла немало пластических операций, стараясь сделать свое лицо более кукольным и изящным – как у старшей сестры Ким. И в-третьих, фотографируясь для Инстаграма, Хлоя использует специальные фильтры, а затем еще и корректирует изображение с помощью фотошопа. Все ухищрения стоят того: в Иснтараме у нее 121 миллион подписчиков. Один рекламный пост на ее страничке стоит 250 тысяч долларов.

С каждым годом Хлоя Кардашьян благодаря пластике становится все краше. Фото: соцсети.

И, наконец, самая скромная из сестер – 41-летняя Кортни. У нее 101 миллион подписчиков в Инстаграме (и те же гонорары в 250 тысяч за рекламный пост). Кортни участвует в семейном бизнесе и активно зарабатывает в соцсетях.