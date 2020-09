Австралийские астрономы 17 часов ловили радиопередачи инопланетян в FM-диапазоне

Инопланетянин: "Ищите нас и обрящете". Фото: кадр из фильма.

Никого нет?

Австралийские астрономы из Международного центра радиоастрономических исследований (International Centre for Radio Astronomy Research- ICRAR) при Кертинском университете (Curtin University) 17 часов к ряду ловили радиопередачи инопланетян в FM-диапазоне, нацелив антенны своего нового радиотелескопа Murchison Widefield Array (MWA) на Парус – созвездие южного небосвода. Ловили-ловили, но так ничего и не поймали. О чем сообщили в специализированном журнале Publications of the Astronomical Society of Australia, на который сослался портал ScienceAlert. Мол, не обнаружили ни одного осмысленного или хотя бы упорядоченного низкочастотного сигнала - из техносигнатур, вражаясь научно, которые могли бы принадлежать представителям какой-нибудь внеземной цивилизации.

Антенное поле австралийского радиотелескопа. Фото: www.mwatelescope.org

«Радиослушатели» - Ченоа Тремблей (Chenoa Tremblay) и Стивен Тингей (Steven Tingay) - почему-то решили: если браться по разуму существуют, то они должны вещать на низких частотах. Поэтому и воспользовались радиотелескопом MWA, работающим в диапазоне 72—240 МГц. В общей сложности астрономы обследовали область, содержащую примерно 10 миллионов звезд. И ничего. Глухо. Техносигнатур не явили и 75 экзопланет, уже обнаруженных в той стороне. То ли инопланетян там нет вовсе, то ли они очень далеко – настолько, что их «вещание» до нас еще не долетело, то ли их радиопередатчики очень слабы и сигналы, распространяемые ими, сливаются с общим фоном.

Исследователи не отчаиваются. Наоборот, они воодушевились. Поскольку убедились: искать сигналы внеземного разума можно, что называется, походя – решая параллельно более серьезные научные задачи.

В скором времени на западе Австралии будет возведен более чувствительный низкочастотный радиотелескоп - Square Kilometer Array (SKA), который сможет прослушивать миллиарды звездных систем. Ни одно инопланетное радио от него не скроется.

Кстати, радиопередачи с Земли сейчас слышны в сфере, диаметром чуть более 200 световых лет. На такое расстояние распространились электромагнитные волны, которые человечество испускает в окружающее космическое пространство с тех пор, как изобрело радио. Они – эти волны, продвигаясь со скоростью света, «омыли» уже более 6 тысяч звездных систем. Там о нас могут уже знать. А в мирах, расположенных дальше сферы, которую астрономы называют «пузырем человечества», о существовании разумного человечества и не подозревают. Но со временем они нас выявят. Как и мы их.

Уравнение Дрейка стало давать положительные результаты. Фото: программа исследования экзопланет НАСА.

Нет, кто-то есть

Если верить американским астрономам Луису Анкордоки, Сусанне Вебер и Хорхе Сориано (Louis Anchordoqui, Susanna Weber, Jorge Soriano), то в обозримом пространстве есть кому вещать. По их мнению, в пределах 10 килопарсеков — это примерно 30 тысяч световых лет — имеется, как минимум, одна развитая цивилизация, которая владеет техникой, позволяющей распространять радиосигналы.

Свои доводы астрономы изложили в работе под названием «Есть ли там кто-нибудь» (Is there anybody out there?).

К выводу о существовании братьев по разуму Анкордоки с коллегами пришли, проанализировав знаменитое уравнение Дрейка, которое позволяет вычислить вероятное число внеземных цивилизаций. Его — это самое уравнение - в 1960 году составил профессор астрономии и астрофизики Калифорнийского университета Фрэнк Дональд Дрейк.

В уравнении, названном именем ученого, семь членов: количество образующихся в год звезд, доля звезд, обладающая планетами, количество планет или их спутников с пригодными для жизни условиями, вероятность зарождения какой-либо жизни, вероятность превращения ее в разумную, доля планет с высокоразвитыми существами, время жизни цивилизации, обитающей на планете.

Расчеты с использованием уравнения Дрейка, проведенные уже много раз, давали разное число братьев по разуму: от нуля до 5 тысяч. Столь сильный разброс возникал от того, что ученые по-разному оценивали значения параметров, входивших в уравнение. Основывались, естественно, на представлениях и наблюдениях своего времени.

Ныне, как выяснилось, и звезд во Вселенной гораздо больше, чем казалось раньше, а планет - так вообще немерено. Включая те, которые вроде бы пригодны для жизни.

Новые подсчеты и подвели к обнадеживающему результату: число цивилизация в обозримом пространстве больше нуля.

Диаметр "пузыря человечества" насчитывает примерно 200 световых лет. Фото: ru.wikipedia.org

А В ЭТО ВРЕМЯ

Только в нашей галактике могут находиться 6 миллиардов планет, похожих на Землю

Обнадеживают и канадские астрономы из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia -UBC). В статье, опубликованной в The Astronomical Journal, они доказывают: планеты, похожие на нашу - эдакие Вторые Земли - отнюдь не редкость в Млечном пути, вмещающим несметное количество звезд - более 400 миллиардов. Подробности – в нашем материале.