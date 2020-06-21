2020-06-21T12:33:20+03:00
Наука

Только в нашей галактике могут находиться шесть миллиардов планет, похожих на Землю

Астрономы подсчитали число обитаемых миров в Млечном пути
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Сестер Земли чуть меньше, чем людей на Земле.Сестер Земли чуть меньше, чем людей на Земле.
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Канадские астрономы, ведомые Майклом Кунимото (Michelle Kunimoto) из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia -UBC), опубликовали в The Astronomical Journal весьма примечательную статью, в которой заверили: планеты, похожие на Землю, отнюдь не редкость в нашей галактике – Млечном пути. Их число может достигать 6 миллиардов. Если это и в самом деле так, то обитаемые миры просто кишат вокруг.

Под похожими на Землю подразумеваются каменистые планеты нашего или чуть большего радиуса, которые вращаются вокруг звезд, подобных Солнцу, и располагаются в так называемой обитаемой зоне – там, где достаточно тепло для того, чтобы на поверхности могла существовать вода в жидком виде.

Подобны Солнцу звезды G-класса с массой от 0,84 до 1,15 солнечной и температурой на поверхности от 5000 до 6000 градусов Кельвина.

Так откуда взялись миллиарды «земель»? Канадцы насчитали столько, проанализировав данные, которые примерно 10 лет собирал орбитальный телескоп Кеплер (Kepler). А из собранного следовало: этих самых солнцеподобных G-звезд около 7 процентов, 18 процентов из них образуют системы, которые включают, как минимум одну похожую на Землю планету.

Орбитальный телескоп Кеплер почти 10 лет искал планеты у других звезд.

Орбитальный телескоп Кеплер почти 10 лет искал планеты у других звезд.

Принято считать, что у нас - в Млечном пути - более 400 миллиардов звезд. Из чего и следует, что «земель» примерно 6 миллиардов. На стольких планетах могла зародиться и развиться жизнь. Включая разумную.

Однако обрисованная канадцами перспектива обнадеживает далеко не всех. Астрофизики из Ноттингемского университета (University of Nottingham in the UK) на днях сообщили: не смотря на огромное число потенциально обитаемых планет, развитых внеземных цивилизаций в нашей галактике сущий мизер. Максимум их 211, минимум – 4. Почему так? Ученые объяснили. И нашли вескую причину, по которой никто из братьев по разуму до сих пор не дал о себе знать.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Далеко глядел

Орбитальный телескоп Кеплер (Kepler) был доставлен на орбиту Земли в мае 2009 года и наведен на созвездие Лебедь. В его окрестностях аппарат и стал искать экзопланеты посредством так называемого транзитного метода. То есть следил, изменяется ли яркость звезды время от времени. А она изменяется, когда по диску звезды проходят планеты. Звезда мигает. По колебаниям яркости ученые и определяют наличие планет. Затем они либо подтверждают предварительные данные, полученные с помощью орбитального телескопа, либо опровергают их.

Планета выдает себя, чуть затеняя звезду, вокруг которой она вращается.

Планета выдает себя, чуть затеняя звезду, вокруг которой она вращается.

Ныне Кеплер выведен из эксплуатации, но прежде телескоп каждые 30 минут фиксировал параметры 150 тысяч звезд. Тем самым он обеспечил астрономов данными на много лет вперед. Их расшифровывать и расшифровывать. Подтверждать или опровергать. И анализировать. Чем ныне ученые и заняты.

Телеском Кеплер "смотрел" в сторону созвездия Лебедь.

Телеском Кеплер "смотрел" в сторону созвездия Лебедь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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