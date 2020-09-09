В Подольске в гараже нашли мёртвыми двух молодых людей

Привести парней в чувства никак не получалось. Тогда на место вызвали полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в гаражном обществе на улице Революции в Подольске соседи обнаружили страшную находку. Они обратили внимание, что в одном из боксов довольно долго стоит заведённый автомобиль, но в самом гараже не слышно, чтобы кто-то работал. Из интереса люди решили проверить, что происходит внутри. Заглянув в гараж, соседи увидели в салоне автомобиля двух молодых людей, они были без сознания. Привести парней в чувства никак не получалось. Тогда на место вызвали полицию.

— На месте были обнаружены тела двух 19-летних молодых людей, один из которых являлся студентом Московского педагогического государственного университета. У одного из них была ссадина на лобной части головы. — сообщил источник kp.ru.

Криминалисты назвали примерную давность наступления смерти - на момент обнаружения она составляла около 3 часов, тела молодых людей отправили на экспертизу для установления точной причины смерти. Предварительная версия - отравление угарным газом, но следствию предстоит разобраться детально, что произошло, в том числе, как один из молодых людей получил травму головы, и могла ли она стать причиной смерти. В данный момент по данному факту проводится проверка.