«Ненужный пластик»: Россияне стали массово отказываться от банковских карт

Как говорят эксперты, у большинства россиян есть одна основная карта, на которую приходит зарплата и с которой совершаются основные покупки Фото: Александр ГЛУЗ

Во втором квартале 2020 года число используемых россиянами дебетовых и кредитных карт рекордно упало – сразу на 2,3% (или на 4,5 миллиона штук). Такие данные приводят в Банке России. Но при этом напоминают, что в кошельках граждан до сих пор находятся 190 миллионов карт различных банков. Это почти по две штуки на каждого взрослого человека, и по три – на каждого трудоспособного. Почему россияне стали избавляться от пластика? Эксперты называют несколько возможных причин.

1. Избавились от лишних трат

Как говорят эксперты, у большинства россиян есть одна основная карта, на которую приходит зарплата и с которой совершаются основные покупки. Но есть еще одна-две дополнительных карты. Ими пользуются реже или вообще не пользуются. От такого лишнего пластика некоторые клиенты и решили отказаться в кризис. Ведь почти любая карта – это траты на годовое обслуживание и смс-информирование (в среднем 100 – 200 рублей в месяц). При резком падении доходов экономить приходится на всем.

2. Не стали продлевать

Срок действия различных карт варьируется от 3 до 5 лет. После истечения этого срока карта превращается в бессмысленный кусок пластика. Чтобы воспользоваться лежащими на ней деньгами, нужно идти в банк за новой. В среднем каждый квартал перевыпускается 10 миллионов карт. Во время пандемии часть граждан решили не продлевать те самые лишние карты. Тем более что для получения нового пластика нужно было идти в отделение банка.

3. Банки ужесточили выдачу новых кредиток

Дебетовые карты банки выдают всем. Для этого подтверждать доход не нужно. Другое дело – кредитные. По ним банки ужесточили требования. Именно во втором квартале многие кредитные организации решили взять паузу и фактически заморозили выдачу новых кредитных карт. И это было понятно. Ситуация выглядела экстраординарной. Никто не знал, что будет через месяц или даже через полгода. Сейчас уровень одобрения стал выше.

4. Переводы стали бесплатными

Еще одна причина, по которой у многих было несколько карт в кошельке, - возможность экономить на денежных переводах. Внутри одного банка это бесплатно. А при переводе между разными банками до недавнего времени приходилось платить комиссию – обычно 1% от суммы. Сейчас ситуация поменялась. Центробанк запустил Систему быстрых платежей – по номеру телефона. В СБП вошли почти все крупные банки. Бесплатно можно переводить между ними до 100 тысяч рублей каждый месяц. Те, кто уже распробовал новую систему, начинают постепенно отказываться от лишнего пластика.

5. Цифровые карты и оплата смартфоном

Это современный тренд. Зачем таскать с собой кусок пластика, если можно все деньги держать в телефоне? Расплачиваться смартфоном удобнее и безопаснее. В этом случае никто не сможет перехватить данные карты. А для расходов в интернете можно пользоваться цифровой картой. Ее сейчас виртуально выпускают многие крупные банки. По сути, это лишь набор цифр, который доступен в мобильном приложении банка. Банкам такое положение дел тоже на руку. Не нужно тратиться на выпуск физических карт.

СОВЕТЫ «КП»

Как выбрать банковскую карту?

Конкуренция на российском банковском рынке огромный. Банки переманивают клиентов за счет кэшбеков, скидок, бонусов и программ лояльности. Но как выбрать универсальный пластик? Даем несколько простых рекомендаций.

- Если редко пользуетесь картой, выбирайте бесплатный вариант (с нулевым годовым обслуживанием). Его предлагают почти во всех банках. А если снимаете всю зарплату наличными, то и смс-информирование подключать не нужно. Общие траты на содержание карты будут нулевыми. Но будет упущенная прибыль.

- Если вы активно пользуетесь картой, тогда лучше выбирать пластик с добавленной ценностью. Выгоднее всего – с кэшбеком, а не с бонусами. Кэшбек – это реальные деньги, которые вы получите в начале следующего месяца, а не абстрактные баллы, которые вы можете потратить только на ограниченный перечень товаров и услуг.

- Карту с кэшбеком нужно выбирать, исходя из собственных нужд. Если много тратите на бензин, берите с повышенным кэшбеком на автозаправках. Если часто ходите по кафе и ресторанам, то с кэшбеком на покупки в точках общественного питания. Если четко выраженных больших трат нет, берите карту с кэшбеком на все покупки. Процент возврата будет ниже, но зато на всю потраченную сумму.

- Внимательно читайте тарифы банка по обслуживанию карты. Самое главное – чтобы ваша прибыль от использования карты (в виде кэшбека) превышала ваши расходы (годовая плата, стоимость смс-информирования и т.д.).

- Выбирайте комплекс услуг. Карта - это не только ключ к счету, но и абонемент для входа в остальные банковские сервисы. Помимо хороших условий по карте, в банке должно быть удобное мобильное приложение, высокие ставки по вкладам и низкие - по кредитам. Это тоже один из важных критериев для выбора.

- Помните, что «зарплатного рабства» уже нет. В бухгалтерии обязаны начислять вам зарплату на любую карту любого российского банка. Поэтому нет смысла держать одну карту для начисления зарплаты, а другую – для покупок. Если в бухгалтерии по каким-то причинам навстречу не идут, можно взять бесплатную зарплатную карту и настроить на ней автоматический перевод денег на другую карту. Некоторые крупные банки уже предлагают такой сервис. И даже компенсируют клиентам затраты на перевод.