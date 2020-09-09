Экономист объяснил, почему россияне отказываются от банковских карт

Экономист объяснил, почему россияне стали реже пользоваться банковскими картами Фото: Иван ВИСЛОВ

Экономист объяснил, почему россияне стали реже использовать депозитные и кредитные карты. Это связано с пандемией коронавируса: 2020-й с точки зрения экономики стал самым сложным периодом для россиян за последние 12 лет. Люди боятся неопределенности, многие остались без работы и поэтому траты резко сократились, вместо этого средства остаются в копилках.

- Май, июнь были месяцами простоя, в июле пошли правительственные деньги, и ситуация начала несколько выплавляться. Эти средства компенсировали семьям потери, понесенные за период карантинных мероприятий и вообще-то неизбежного спада в экономике, - комментирует ФАН руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Что касается дебетовых карт, то средства на них были, но люди не спешили тратить. А вот с кредитными стали обращаться осторожнее. В ситуации с нестабильной экономикой, по мнению специалиста, их можно использовать в двух случаях: «если у человека совсем нет своих денег, вторая – это какое-то бездумное поведение».

- Если есть сомнение в стабильности будущих финансовых поступлений, то использовать кредитные карты очень рискованно. Иначе можно попасть в положение американского обывателя, у которого нет сбережений и работы, зато много долгов, - заключает Колташов.

А вот «впадать в ложный оптимизм» экономист не советует, в экономике пока еще много проблем, доходы россиян постепенно падают, курс доллара растет, а вместе с ним и цены в магазинах, пишет газета "Известия".