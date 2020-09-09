Суд отправил организатора запрещенного АУЕ в колонию

Один из организаторов группы АУЕ предстал перед судом. Фото: Кадр видео

Екатеринбургский гарнизонный военный отправил в колонию авторов сайта запрещенного в России экстремистского сообщества АУЕ (расшифровывается как арестантский уклад един или арестантское уголовное единство), супругов Николая и Наталью Бабарика, а также их знакомого Артема Зуева.

Суд назначил Николаю наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Артему – в виде 3 лет 9 месяцев заключения, Наталье - в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Генпрокуратура РФ обвинила фигурантов дела в организации экстремистского сообщества и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а еще возбуждению ненависти и вражды.

- В суде установлено, что Николай Бабарика в ноябре 2011 года, являясь последователем движения "Арестантское уголовное единство", пропагандирующего криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, находясь в г. Оренбурге совместно с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, создали экстремистское сообщество под названием АУЕ, в состав которого вошли его супруга и Зуев. В период с ноября 2011 года по май 2018 года Николай Бабарика опубликовал в сообществе АУЕ в сети Интернет около 30 тысяч материалов, в том числе содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности", - сообщает Генпрокуратура России.

Семейка развернула бурную деятельность по всей России и уже в 2017 году вела переговоры с подписчиками групп по распространению им предметов с символикой движения. Первая партия продукция с символикой АУЕ была продана ими в 2018 году на 110 тысяч рублей. После этого пропагандистов запрещенной организации арестовали.

Отметим, что деятельность международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" была запрещена Верховным судом России и внесена в реестр запрещенных международных организаций по иску Генпрокурора России Игоря Краснова. В США данная организация под аббревиатурой ACAB широко представлена в протестных движениях, которые проявили себя после убийства полицией чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда.

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