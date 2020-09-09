МВД принимает меры к снижению числа судебно-психиатрических экспертиз

Согласно требованиям УПК назначение и производство судебных экспертиз обязательно, если необходимо установить психическое и физическое состояние подозреваемого. Фото ТАСС/ Сергей Карпов

Замначальника Следственного департамента МВД России генерал-майор юстиции Олег Даньшин на межведомственном совещании внес предложения по совершенствованию организации и производства судебно-психиатрических экспертиз.

Олег Александрович предложил рассмотреть вопрос об установлении периода действия результатов заключения ранее проведенной судебно-психиатрической экспертизы при отсутствии оснований, свидетельствующих об изменении психического состояния лица.

А еще внести изменения в действующие нормативные акты, определив датой начала экспертизы «дату поступления в экспертное учреждение постановления с материалами уголовного дела».

Также представитель МВД предложил специалистам Минздрава согласовать порядок предоставления для экспертизы справочных и характеризующих материалов с использованием возможностей систем электронного документооборота и факсимильной связи (заверенные следователями).

В качестве примера Даньшин привел статистику по одному из регионов: «В 2019 году в Иркутской области проведены судебно-психиатрические экспертизы 9,5 тысяч обвиняемых, из которых лишь 263 (или 2,8%) признаны невменяемыми (6 месяцев 2020 года – 4,2 тысяч)».

- По результатам судебно-психиатрических экспертиз в Иркутской области, число лиц, признанных нуждающимися в лечении от наркомании, в среднем составляет 15 – 18% от общего числа обследованных, а лиц, на которых судом возложена обязанность прохождения лечения, и вовсе незначительно. При этом из 20,5 тысяч лиц, совершивших преступления в 2019 году, 63% ранее привлекались к уголовной ответственности, почти всем проводилась судебная психиатрическая экспертиза, что является основанием для проведения такой экспертизы по вновь возбужденному уголовному делу, - заявил замначальника Следственного департамента МВД России.

На основании этих данных руководителями правоохранительных органов, прокуратуры и суда Иркутской области были приняты меры к снижению количества назначаемых судебно-психиатрических экспертиз. Так, принято решение не назначать такие экспертизы лицам, совершившим ряд преступлений в рамках одного уголовного дела, а также гражданам, которым «ранее уже проводилась судебно-психиатрическая экспертиза, и по ее заключению психических расстройств у подэкспертного не обнаружено».

Отметим, что в начале недели представители различных ведомств на совещании, организованном Минздравом России, в режиме видеоконференции обсудили современную модель организации и производства судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз в Российской Федерации.

Выступающие на совещании заметили, что ежегодный мониторинг деятельности следственных подразделений МВД России свидетельствует о тенденции увеличения количества судебно-психиатрических экспертиз, проводимых в рамках требований п. 3.2 ст. 196 УПК РФ. Например, с 2016 по 2018 год их прирост составил 17%.

В 2016 году органами предварительного расследования МВД России назначено 120 410 судебно-психиатрических экспертиз, в 2017 году – 131 635 (+8,5%), в 2018 году – 137 177 (+4% к 2017 году).

СПРАВКА «КП»

«Согласно требованиям п. 3.2 ст. 196 УПК РФ назначение и производство судебных экспертиз обязательно, если необходимо установить психическое и физическое состояние подозреваемого (обвиняемого), когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией. Однако сложившаяся в большинстве регионов практика требует во всех случаях проводить судебно-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (ст.ст. 228, 2281 УК РФ), а зачастую по каждому эпизоду преступной деятельности. При этом не учитываются результаты ранее проведенных судебно-психиатрических экспертиз в случаях повторного привлечения таких лиц к уголовной ответственности».