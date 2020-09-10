«Безупречный белый бенгальский огонь»: Sotheby's выставляет на продажу редкий бриллиант

Уникальный бриллиант будет выставлен на аукционе Sotheby's в октябре.

Один из самых крупных и редких бриллиантов в мире, который ювелиры называют «безупречным белым бенгальским огнем», будет выставлен на аукционе Sotheby's в октябре. Предварительная цена на бриллиант оглашаться не будет.

На огранку драгоценности команда ювелиров потратила более года, а сам алмаз весом в 271 карат был найден в Канаде в 2018 году. Получившийся бриллиант имеет вес 102,39 карата.

За всю историю были проданы лишь семь безупречных по цвету белых бриллиантов весом свыше 100 карат, самый крупный из них (118,28 карата) нашел своего хозяина за $30,8 миллионов в 2013 году.

«Все больше и больше людей приходят к пониманию того, что что-то возрастом в миллиарды лет и размером с леденец может представлять такую же ценность, как автопортрет Рембрандта или Баския», - сказал председатель отдела ювелирных украшений Sotheby's Гэри Шулер.

Выставляемый на продажу бриллиант действительно достигает размеров леденца на палочке, однако чаще его сравнивают с куриным яйцом. По оценкам экспертов, стоимость этого драгоценного камня может колебаться в достаточно широких пределах – от 12 до 30 миллионов долларов.

Мировой рекорд цены в этой сфере был зафиксирован в 2017 году, тогда гонконгская ювелирная фирма приобрела редкий розовый бриллиант весом в 59,6 карата за $71,2 миллиона.