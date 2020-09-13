Екатерина Климова в белом бикини сделала стойку на голове

Екатерина Климова отдыхает в Турции. Фото: Инстаграм.

Екатерина Климова наслаждается солнечными деньками в Турции: актриса выбрала для отпуска пятизвездочный отель на курорте Сиде. Актриса купается, загорает и тратит набранные на «олл инклюзиве» калории, занимаясь спортом. В Инстаграме она показала, как делает стойку на голове.

Актриса нарядилась в белый раздельный купальник и отправилась в спа-центр. Там-то она и продемонстрировала чудеса ловкости: Климова сделала стойку на голове. Прекрасной форме звезды экрана (как и ее стройной фигуре) можно только позавидовать.

Актриса сделала стойку на голове. Фото: Инстаграм.

В Турции Климова отдыхает вместе со старшей дочкой Лизой. Как призналась Екатерина, все ее снимки делает именно дочь. 18-летняя Лиза в этом году закончила школу. По понятным причинам, выпускного у одиннадцатиклассников не было – помешал коронавирус. Но администрация Ломоносовской школы, где училась наследница звезды, все-таки решила устроить детям праздник – хотя бы в августе.

Отгуляв на выпускном, девушка вместе с мамой улетела на отдых. Хотя, по идее, должна бы сейчас учиться. Лиза поступила на поступила на факультет журналистики в МГУ, и занятия уже начались. Студенты МГУ обязаны носить в аудиториях маски и перчатки – все лекции идут в очном формате. Возможно, наследница знаменитой актрисы сумела договориться с преподавателями о том, чтобы пропустить несколько дней занятий ради отпуска с мамой.

Климова похвасталась стройной фигурой в белом бикини. Фото: Инстаграм.

Лиза мечтает о карьере журналиста-международника. «Главное, что не театральный вуз», - радуется за дочь Екатерина.

- Она знакома с этой профессией не понаслышке. Знает минусы и плюсы, у нее нет этих розовых очков, которые были у меня, когда я мечтала стать актрисой, поэтому сломя голову она не рвется, - рассказывала Климова в одном из интервью. - Тем более сейчас стать популярным можно через интернет, не получая никакого образования, просто сняв какое-то короткое видео. Мы говорили с Лизой на эту тему, рассуждали, но мне бы меньше всего хотелось, чтобы она этим занималась. Хотя я ни в коем случае не буду вмешиваться, противостоять этому. Главное, чтобы она нашла свое призвание.

Актриса сжигает калории, занимаясь спортом. Фото: Инстаграм.

Напомним, Екатерина – мама четверых детей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано родила Лизу. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась в прошлом году.