Папа Римский Франциск: секс и хорошая еда – это божественные удовольствия

Папа Римский Франциск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В продажу поступила книга основателя движения Slow Food Карло Петрини «TerraFutura. Беседы с Папой Франциском об интегральной экологии».

В ней раскрываются пять основных тем, на которые автор побеседовал с главой римско-католической церкви: экономика, образование, общество, миграция, биологическое разнообразие.

В разговоре с Петрини Папа Римский заявил, что хорошая пища и секс (но только с любимым человеком) представляют собой «божественные удовольствия».

- Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще, оно просто божественное, – сказал Франциск.

В то же время понтифик отметил, что грубые и пошлые удовольствия всегда осуждались и осуждаются церковью, но их нельзя смешивать с простыми человеческими наслаждениями. По словам Папы, преувеличенная мораль является неверной трактовкой христианского учения.

Родившийся в Аргентине 83-летний Папа Римский Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо) был избран в 2013 году после отречения своего предшественника Бенедикта XVI. Он стал первым неевропейским понтификом за последние 1200 лет.

Папа Франциск настолько отличается от своих предшественников своими взглядами, что многие считают его излишне радикальным, в то же время признавая его простоту и демократичность.

Он осуждает капитализм и призывает организации и церкви мира объединиться, чтобы накормить голодных. За высказывание о строительстве «бедной церкви для бедных» Франциска назвали коммунистом, хотя сам он это решительно отвергает.

Кроме того, понтифик считает, что женщины должны иметь равные права в церковной иерархии, а сексуальные меньшинства не должны страдать от любой дискриминации, в том числе и со стороны церкви.