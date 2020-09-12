После дистанционки у школьников падает зрение: можно ли вернуть остроту глаз?

После вынужденной самоизоляции у школьников испортилось зрение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начался учебный год и многие родители заметили, что прийти к нему без потерь не удалось. Как только школьники сели за парты, стало очевидно, что зрение многих из них значительно ухудшилось. И карантин сыграл в этом плане едва ли не главную роль. Как период самоизоляции и дистанционного обучения повлиял на развитие зрения детей, мы спросили Игоря Азнауряна, детского офтальмохирурга, доктора медицинских наук, профессора, основателя объединения детских глазных клиник «Ясный взор»:

- То, что период самоизоляции не прошел для здоровья детских глаз бесследно – очевидный факт. Число глазных патологий после этого периода увеличилось. Связано это, прежде всего, с тем, что детские глаза тоже «растут», проходят этап развития. Любое нахождение вне физиологических для них условиях может приводить к нарушениям зрения. А период карантина относился именно к таковым. И в данном случае можно выделить несколько ведущих факторов, которые стали причиной ухудшения здоровья детских глаз.

1. Заперт в четырех стенах, не видя горизонта.

Наши глаза создавались природой для того, чтобы смотреть вдаль. Для них это самое физиологичное состояние – спокойное изучение дальних объектов. Разглядывание и рассматривание предмета на ближней дистанции для глаз является трудоемкой задачей. И в этом случае они затрачивают определенные усилия. Детская зрительная система еще не сформирована, и если она будет регулярно перегружаться, то это непременно повлияет на ее нормальное развитие. Так что постоянное нахождение в квартире физиологичным для формирования зрения ребенка не назовешь.

Отсутствие солнечного света негативно сказалось на газах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

2. Жили без солнца, с искусственным светом.

Еще один важный факт – на нормальное развитие глаз влияют и ультрафиолетовые лучи. Если дети большую часть времени находятся на улице в светлое время суток – это способствует нормальному формированию зрительной системы и препятствует ухудшению зрения из-за близорукости. Так, например, те дети, которые проводят на улице по 12 часов в неделю, сталкиваются с близорукостью в 10 раз реже, чем те, кто бывает там лишь 3 часа в неделю.

3. Чрезмерное увлечение гаджетами.

Сразу отметим, что исследований, которые бы доказывали влияние гаджетов на зрение детей, нет. Для того, чтобы их провести, нужно соблюдать чистоту эксперимента. То есть найти группу детей, которая вообще бы не пользовалась телефонами и компьютерами. Такие живут в районах с минимальной цивилизацией. Это, например, Африка и Средняя Азия. Но здесь надо учесть и их генетику, и образ жизни в целом – все это влияет на развитие детского зрения. Так что это в теории, а на практике такой эксперимент будет малодоказателен.

С другой стороны, очевидно, что гаджеты вызывают перенапряжение зрительной системы. Любой телефон, планшет или компьютер – постоянный источник света. Так, например, чтение текста с бумажного листа гораздо более физиологично для зрения. В этом случае свет сначала падает на книгу, затем отражается и попадает в глаза. Тогда как чтение с экрана для них более утомительно.

Сильную нагрузку вызывает и то, что мало кто использует гаджеты правильно. В основном дети играют или читают с экрана лежа, не соблюдая при этом рекомендованное в 35-40 см расстояние от экрана.

Гаджеты вызывают перенапряжение зрительной системы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Длительные игры за компьютером или телефоном провоцируют так называемые астенопические жалобы, которые связаны с нарушением аккомодации (способности глаза фокусироваться на различные расстояния). Длительная фокусировка на предметах вблизи может стать причиной головных болей, перенапряжения глаз и снижения зрения. Гораздо быстрее нарушается аккомодация при регулярном и долгом пользовании VR-очками (очки виртуальной реальности). В этом случае развитие той же близорукости может идти в ускоренном режиме.

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Какие зрительные патологии обострились?

Конечно же, как говорит Игорь Азнаурян, это близорукость. И современный образ жизни всячески способствует развитию данного заболевания. Но в данном случае следует отметить, что все дети разные и зрительная система каждого ребенка имеет свои особенности. У кого-то на момент карантина уже имелась миопия, у кого-то наоборот – дальнозоркость, а кто-то из детей страдал от астигматизма. В зависимости от уже имеющихся особенностей после самоизоляции и проявились определенные нарушения зрительной функции.

Можно ли их скорректировать? В каких-то случаях да, можно восстановить функции глаз с помощью консервативного лечения. Но бывает, что процесс уже запущен и можно его лишь приостановить. В этом случае лечение будет направлено на то, чтобы затормозить развивающееся заболевание и проводить профилактические курсы, чтобы избежать дальнейшего ухудшения зрения.

Нужно ограничить время пользования детьми гаджетов с маленьким экраном. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Как сберечь и восстановить глаза ребенка

Отобрать у подростка гаджеты – мера утопичная. Они уже стали частью нашей жизни. А вот соблюдать определенные правила, выполняя нагрузки на ближние дистанции, стоит. Рекомендации профессора Игоря Азнауряна:

1. Соблюдайте режим пользования гаджетами. Через каждые 20-30 минут нужно переключать зрение на изучение дальних объектов. Пусть он отвлечется, посмотрит в окно вдаль. Длительность такого перерыва должна быть не менее 5 минут.

2. Используйте очки виртуальной реальности не более 15 минут в день. Не давайте этот гаджет детям с высокими рисками развития близорукости или с уже имеющейся миопией.

3. Уменьшите время нахождения за гаджетами с небольшим экраном. Если есть возможность перевести зрительную нагрузку с экрана смартфона на экран компьютера, обязательно сделайте это.

4. Отдавайте предпочтение бумажным носителям. По возможности весь материал, который ребенок должен изучить с экрана, имейте в распечатанном виде.

Отдайте предпочтение бумажным носителям. Фото: Мария ЛЕНЦ

5. Используйте специальные очки для работы за компьютером. Их линзы имеют специальный фильтр, который гасит синий спектр излучения экрана. Это позволяет снизить зрительную нагрузку. В случае же, когда ребенку выписывается какая-либо очковая коррекция, при выборе современных качественных линз для очков родители могут быть абсолютно спокойны, потому что в них данные фильтры уже заложены.

6. Чаще гуляйте! Рассматривайте облака, деревья, листья. Это будет лучшей зарядкой для глаз и профилактикой возможных заболеваний. И не забывайте про достаточную физическую нагрузку. Любой спорт — велосипедные прогулки, легкий бег, плавание — хорошо сказывается не только на общем самочувствии, но и на зрении.

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