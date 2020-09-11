Лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности получили награды «КонТЭКста»

Победителей определяло многочисленное жюри в составе ведущих экспертов коммуникационной и энергетической отраслей и журналистики.
Традиционные мероприятия премии «КонТЭКст» состояли из нескольких блоков: защиты проектов, вошедших в шорт-лист премии, в рамках Дня открытых презентаций, которые проходили в ведущем базовом научном центре страны – РГУ нефти и газа им. Губкина, экскурсии в музей «Газпром трансгаз Москва», торжественной церемонии награждения лауреатов премии.
Лауреаты конкурса коммуникационных проектов компаний ТЭК были выбраны из работ, прошедших предварительный отбор и попавших в финал конкурса. Победителям вручались дипломы, памятные подарки от партнеров премии. Но главным подарком для победителей стали хрустальные вазы от завода «Гусь-Хрустальный», изготовленные вручную российскими мастерами-стеклодувами.
Победители премии «КонТЭКст-2020»:
В номинации «Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности» Дипломы 1 степени получили:
1. ПАО «Газпром» и SPN Communication», за проект «Турецкий поток»,
2. Концерн Росэнергоатом с международным экологическим проектом «Международные общественные экспертизы»,
3. ПАО «Фортум», с экологическим образовательным проектом «Каждый поступок имеет важнейшее значение!»,
4. компания АДК за серию документальных фильмов «История российской нефти»,
5. ПАО Мосэнерго», с проектами "Что такое ГОЭЛРО" и Музей Мосэнерго,
6. ПАО «РусГидро», за проект к 100-летию ГОЭЛРО «История энергетики России через историю РусГидро»,
7. «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» за проекты «25 лет Сахалинэнерджи» и «#Даешь Молодежь – на Дальний Восток»,
8. ПАО «Т Плюс», за проект «PR на 360»,
9. ПАО «Транснефть – Верхняя Волга» за проект «Поисковая экспедиция- Вахта памяти»,
10. АО «СУЭК» с проектом «Музей славы»,
11. ПАО «Газпром трансгаз Москва» с проектом «Digital-музей «Путешествие природного газа»,
12. «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» за проект «У каждого свой Чарли»,
13. ПАО «ТГК-1» за проект «100 лет ГОЭЛРО».
Дипломы 2 степени и вторые места у компаний:
1. ООО «Газпром нефть шельф», за международный экологический проект «Мультиплатформенная коммуникационная кампания по популяризации промышленной и экологической безопасности шельфовых проектов»,
2. ПАО «Транснефть – Дальний Восток», с проектом «Под надежной защитой»,
3. ПАО «Мосэнерго» за проект «Не прервется связь поколений»,
4. «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» за проект «Здоровая Югра»,
5. Концерн «Росэнергоатом» с проектом «Международный конкурс детских фотографий «В объятиях природы»,
6. ПАО «Фортум» за проект «Семейные корпоративные мероприятия»,
7. ПАО «РусГидро», за проект «PR-акция на Саяно-Шушенской ГЭС»,
8. «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» за проекты «Развитие языкового наследия коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» и «Опыт цифрового развития компании»,
9. ПАО «Т Плюс» за проекты «Мы живем в одном доме», «Школьная баскетбольная лига "КЭС-Баскет"» и «Энергобезопасность»,
10. АО «Новавинд» с проектом «Новые имена в созвездии «НоваВинд»,
11. ПАО «ОГК-2» за проект «Благотворительный инклюзивный фестиваль «Я такой, как все»,
12. ПАО «ТГК-1» за проект «Школа энергожурналистики и PR»
Третьи места и дипломы 3 степени у проектов:
1. «В отпуск без долгов», ПАО «ТГК-1»,
2. Форум-фестиваль «Созвездие городов Росэнергоатома» концерна «Росэнергоатом»
3. «Мы рядом» от ПАО «ОГК-2».
В номинации Лучшие корпоративные СМИ дипломы 1 степени у газеты «Элемент будущего» ПАО «ТВЭЛ» и корпоративного digital-журнала «Сибур - клиентам».
Второе место – у газеты «О!» компании ОТЭКО, а также у газеты ПАО «Мосэнерго» «Вести Мосэнерго».
Победители Конкурса специальных номинаций компаний-партнеров:
Номинация «Социальная энергия». Учредитель – Ассоциации «Эра России», специальный партнер премии «КонТЭКст».
Гран-при номинации - у корпоративной газеты «Российские сети» за серию материалов, посвященных 100-летию принятия плана ГОЭЛРО,
Лауреаты номинации:
- корпоративное издание «Энергетик Подмосковья» (АО «Мособлэнерго») за серию публикаций посвященных работе «Энергетического института повышения квалификации» АО «Мособлэнерго» и развитию ациональной системы профессиональных квалификаций,
- журнал «Энергия без границ» (ПАО «Интер РАО») за серию фото- и ретроспективных материалов, освещающих картину прошлого, настоящего и будущего дня энергетики.
В номинации «За лучшую публикацию о возобновляемой энергетике», учредитель ПАО «Фортум», награжден Андрей Бакеев, экономический обозреватель журнала «Эксперт-Юг»,
В специальной номинации «Лучший социальный проект», учредитель Издательский Дом «Комсомольская правда», награждено ПАО «Газпром» за серию материалов, посвященных 75-летию Великой Победы.
Победители конкурса «Лучший эксперт ТЭК».
Каждый год выбираются лучшие эксперты, которые внесли значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса.
В этом году лучшими экспертами ТЭК стали:
1. Капустин Владимир Михайлович – профессор РГУ нефти и газа им. Губкина за развитие новых технологий нефтехимии и нефтепереработки в России.
2. Компания ЭКРА за развитие темы национальной энергетической безопасности в публичном пространстве.
Победители конкурса корпоративных календарей.
1. Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», календарь «Сказки Сахалина»
2. Компания «Арконик Россия», календарь к 60-летию Самарского металлургического завода и ПАО «Мосэнерго», календарь к 100-летию ГОЭЛРО
Премия «КонТЭКст» - главное и единственное на сегодняшний день событие в ТЭК, объединяющее специалистов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров всех отраслей топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. «КонТЭКст» был создан в Пресс-центре Минэнерго России в 2009 году и является официальным мероприятием Российской Ассоциации по связям с общественностью.
Цель премии – содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической стратегии России.
За всю историю конкурса в нем приняло участие более 400 энергокомпаний страны, представляющих весь спектр отраслей ТЭК – электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной промышленности, энергетического машиностроения.
Оператор премии «КонТЭКст» - Центр развития коммуникаций.
Председатель Оргкомитета премии – Ирина Есипова, председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК Российской Ассоциации по связям с общественностью.
В жюри конкурса «КонТЭКст» входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, ведущие независимые эксперты коммуникационной отрасли, рекламы, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений, государственных ведомств.
Официальные партнеры конкурса:
• Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО);
• Национальная Премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»;
• Союз нефтегазопромышленников;
• Союз журналистов России;
• Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР);
• Ассоциация компаний в области развития общественных связей (АКОС);
• Гильдия маркетологов России;
• Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова;
• МГИМО (У) МИД РФ;
• РГУ нефти и газа им. Губкина;
• НИУ МЭИ;
• РУДН;
• Проект «Надежный партнер»;
• Общественная организация «Деловая Россия»;
• Центр социального проектирования «Платформа»;
• Форум Доноров;
• РСПП;
• ТПП;
• МТПП
Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»
Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»
Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»
Стратегический информационный партнер: ИД «Комсомольская правда»
Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»
Официальный Интернет-партнер конкурса: портал Energyland.info
Официальный Телеграмм-партнер: Energy Today
Премии «КонТЭКст» оказывают информационную поддержку более 30 отраслевых СМИ.
Среди них: журналы «ТЭК. Стратегии развития», «Электроэнергия. Передача, распределение», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR Info, PR news, «Экологический вестник», RusCable.ru, «Горнопромышленные Ведомости», Горнопромышленный портал России, «EnergyLand.info», Агентство нефтегазовой информации, «Teknoblog.ru», «Нефтянка.ru», «Региональная энергетика и энергосбережение», Радио «Медиаметрикс», Телеканал «PRO Бизнес», и другие.
Полная информация о премии «КонТЭКст» на сайте Центра развития коммуникаций ТЭК: http://center-esipova.ru/proekty/konkurs-kontekst/