Денис Мантуров и Александр Цыбульский договорились о строительстве четырех судов для пассажирских перевозок в Архангельске. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. Кононов

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров посетили производственное объединение «Севмаш». Гостей сопровождали гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и директор Севмаша Михаил Будниченко. Участники встречи посетили крупнейший крытый эллинг Европы для строительства атомных подводных лодок, осмотрели мощности завода и оценили производственную оснащенность предприятия. А также перспективы развития сотрудничества Роснефти с регионом.

ЧЕТЫРЕ СУДНА ДЛЯ ГОРОДА

Глава Минпромторга России Денис Мантуров провел двустороннюю встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским, в ходе которой достигнута договоренность о выделении федеральных средств на строительство четырех пассажирских судов. В Архангельске с учетом специфики островных территорий очень развиты водные пассажирские перевозки, которыми пользуются более 20 тысяч жителей города. Однако парк водных судов в областном центре выработал свой ресурс и требует обновления.

«В этом вопросе нам очень нужна поддержка для того, чтобы в ближайшее время изготовить четыре судна ледового класса, - сообщил Александр Цыбульский. - Мы со своей стороны предварительную работу уже провели - совместно с федеральным агентством морского и речного транспорта. Сделали предпроектные работы и техническое задание, владеем четким пониманием, какие суда нам нужны. Учитывая, что у министерства промышленности и торговли Российской Федерации есть целое направление, связанное с поддержкой изготовления такого рода судов, я прошу учесть потребности региона в приоритетном порядке и оказать поддержку».

Глава региона также добавил, что ежегодно областное правительство субсидирует водные пассажирские перевозки на сумму более 100 млн рублей для удобства жителей Архангельска. Денис Мантуров в свою очередь поддержал выдвинутую инициативу и сообщил, что необходимые средства будут доведены в рамках одной из госпрограмм министерства промышленности и торговли РФ.

«Реализация проекта несложная и очень важно, что мы сможем построить их в Архангельской области, - подчеркнул Денис Мантуров. - Будем использовать средства, которые предусмотрены в рамках программы льготного лизинга и компенсации процентных ставок по кредитам. Поддержим вас обязательно».

ОТГРУЗКА ДЛЯ СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА УДВАИВАЕТСЯ

«В Северодвинске находятся крупнейшие судостроительные и судоремонтные комплексы России, где отрабатывается значительная часть гособоронзаказа. Именно здесь строят атомные и дизельные подводные лодки и военные корабли. Местные атомные ракетоносцы - основа отечественных Сил ядерного сдерживания нашей страны. Здесь же, в Архангельской области, производят гигантские морские платформы для арктических нефтегазовых месторождений», - объяснил причину столь пристального внимания властей всех уровне к производственному объединению «Севмаш» генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина.

Обратим внимание, что ранее Архангельская область заключила стратегическое соглашение с Роснефтью, в рамках которого компания вдвое увеличивает перевалку нефтепродуктов для северного завоза через терминал в Архангельске. Благодаря проведённой модернизации оборудования на терминале «Роснефти» в Архангельске отгрузка нефтепродуктов для северного завоза достигнет 110 тыс. тонн. Этот объём превышает в два раза показатели прошлого года. Соглашение направлено на развитие инвестиционной деятельности в регионе и расширение сотрудничества Роснефти с местными предприятиями.

Уже с октября начнутся поставки нефтепродуктов через мощности «РН-Архангельскнефтепродукта» в адрес компании «Норильский никель». К маю будущего года «Роснефть» поставит предприятиям, расположенным в Норильском промышленном районе, до 123,9 тыс тонн нефтепродуктов. Поставки будут осуществляться по Северному морскому пути.

«РОСНЕФТЬ ПРОВЕЛА МОДЕРНИЗАЦИЮ»

«Роснефть» также увеличивает отгрузки через морской порт Архангельска металлоконструкций и оборудования на проекты компании по освоению месторождений Арктической зоны, в том числе для наиболее крупного проекта - «Восток-Ойл». Ранее компания уже отправила отсюда около 17 тыс. тонн грузов. Все это будет способствовать выполнению задачи руководства страны по развитию Северного морского пути.

«Это - серьезное увеличение загрузки Архангельского порта, - отмечал Александр Цыбульский. - «Роснефть» провела модернизацию своих мощностей здесь и готова увеличить больше, чем в два раза, перевалку нефтепродуктов, а также увеличить существенным образом перевалку всех металлоконструкций и тех грузов, которые необходимы для проектов арктической зоны. Это очень хорошее направление. Вы знаете, что область в последнее время предпринимала попытки увеличить товарооборот и грузооборот через порт, и мне кажется в этом смысле с компанией «Роснефть» сейчас может получиться существенный рывок вперед. Вы сами понимаете, для области это и дополнительные налоги, и дополнительные рабочие места, и дополнительные компетенции в порту».