Задержание Марии Колесниковой в Белоруссии: последние новости на 12 сентября

Мария Колесникова Фото: REUTERS

Одного из лидеров белорусской оппозиции, Марию Колесникову, задержали в ночь на 8 сентября. По версии Госпогранслужбы республики - при попытке незаконно пересечь границу с Украиной вместе с членами Координационного совета оппозиции Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым.

Пограничники заявили, что Родненков и Кравцов "выбросили" Колесникову из автомобиля, причем уже после прохождения паспортного контроля, после чего отправились на Украину без своей соратницы.

Сама Колесникова описывает произошедшее с ней иначе. Мол, силовики пытались насильно вывезти ее из страны с мешком на голове, но она порвала свой паспорт, что якобы и сделало невозможным пересечение границы с Украиной. Оппозиционер утверждает, что ее угрозами заставляли покинуть Белоруссию. Колесникова передала соответствующее заявление в Следственный комитет с требованием провести расследование.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти, сейчас она содержится в минском СИЗО №1. Также сообщалось о задержании ее адвоката Ильи Салея, ему инкриминируют «Призывы к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности и обороноспособности».

В пятницу, 11 сентября, сестра Марии Колесниковой - Татьяна Хомич - рассказала прессе о ее самочувствии:

- Маша в хорошем настроении. Маша шутит, я знаю, что она бодра. Ей получилось передать личные вещи, потому что ее похитили (в том) как она была - и три дня у нее не было возможности получить какие-то личные вещи и воспользоваться ими.