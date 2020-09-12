Нью-йоркские магазины и банки громят белые мажоры Фото: REUTERS

Полиция Нью-Йорка опубликовала фотографии молодых людей, задержанных во время массовых беспорядков в Нью-Йорке. В числе правонарушений, вменяемых арестованным, - разбитые витрины магазинов и банков в исторических кварталах Манхэттена.

Семеро юношей и девушек были задержаны во время протестов, организованных «Новой африканской партией черных пантер» и «Революционным аболиционистским движением». Протесты спровоцированы известием о гибели весной этого года темнокожего Даниэля Пруда после задержания его полицейскими.

Примечательно, что, судя по фото, ни один из арестованных не имеет отношения к афроамериканцам.

Журналисты нашли информацию о молодых людях. Оказалось, что все они - выходцы из благополучных и более чем обеспеченных семей. Так, мать одной из девушек – известный в городе архитектор, а отец – преподаватель в университете; папа другой – профессор в колледже; 20-летний молодой человек является сыном знаменитых авторов комиксов. О других задержанных известно, что все они тоже «имеют привилегированное происхождение».

Общаться с журналистами молодые люди отказались. По законам штата, за учинение беспорядков арестованным грозит до четырех лет тюремного заключения, а нанесенный им ущерб оценивается в сумму не менее $100 тысяч.