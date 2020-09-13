В Иране казнили борца греко-римского стиля 27-летнего Навида Афкари. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Иране казнили борца греко-римского стиля 27-летнего Навида Афкари. За него вступались президент Международный олимпийский комитет Томас Бах и глава UFC Дана Уайт, призывающие пощадить спортсмена. В своем Твиттере призывал к помилованию и Дональд Трамп, но говорят, что этим сделал только хуже. Приговор вчера был приведен в исполнение.

Афкари не был чемпионом мира, он выигрывал медали у себя дома и на небольших международных турнирах. Тем ни менее его имя стало символом борьбы против иранского режима, обвинившего спортсмена в убийстве. Произошло это летом 2018 года, когда Иран охватили волнения, связанные с экономическим кризисом и девальвацией национальной валюты. Тогда Навид со своими братьями и тысячами других иранцев вышел на улицу. По данным полиции ,Афкари не только митинговал, но и ударил в спину ножом одного из охранников, который вскоре скончался.

Потом был арест, и, судя по письмам его матери, пытки в тюрьме, в результате которых все братья дали признательные показания. И хотя они потом отказались от них, заявив, что признания выбили силой, суд оставил приговор без изменений. Как сообщают мировые СМИ, на Афкари повесили чуть ли не 20 обвинений, а перед казнью еще и ударили 74 раза плетью. Его старшие братья, 35-летний Вахид и 29-летний Хабиб, получили за соучастие 50 и 27 лет тюрьмы.

Мир оплакивает спортсмена, а Amnesty International напоминает, что в прошлом году в Иране казнили не менее 251 человека, больше только в Китае. А различные международные организации призывают исключить Иран из всех международных спортивных организаций и не пускать на Олимпийские игры. Увы, спорт все чаще погружается в политику…