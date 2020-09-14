Мать израильской супермодели Бар Рафаэли отправится в тюрьму

Рафаэли обвиняли в том, что Бар платила налоги далеко не со всех своих доходов, а мать покрывала ее, покупая на свое имя дорогостоящую недвижимость и автомобили. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой суд Тель-Авива огласил решение по делу Ципи и Бар Рафаэли, которых обвиняли в налоговых преступлениях. Обе они признаны виновными и, несмотря на полное признание в рамках судебного соглашения, понесут наказание.

Ципи Рафаэли приговорена к 16 месяцам тюремного заключения, а ее дочь – всемирно известная топ-модель – к условному сроку в 6 месяцев и общественным работам. Кроме того, им предстоит выплатить крупные штрафы – по 2,5 миллиона шекелей (свыше 54 миллионов рублей) каждой.

В июне стало известно, что обвиняемые ведут переговоры с прокуратурой, однако рассмотрение дела было приостановлено в связи с ситуацией вокруг коронавируса. В конце июля Бар Рафаэли признала вину в рамках обвинения по делу об уклонении от уплаты налогов в 2009-2012 годах. Рафаэли тогда сказала, что раскаивается в содеянном.

Дело разбиралось полтора года. Рафаэли обвиняли в том, что Бар платила налоги далеко не со всех своих доходов, а мать покрывала ее, покупая на свое имя дорогостоящую недвижимость и автомобили.

35-летнюю израильтянку Бар Рафаэли называют одной из самых красивых женщин планеты. В 2012 и 2013 годах, по версии журнала Maxim, она была признана самой сексуальной женщиной на Земле.

В течение трех лет (с 2006 по 2009 год) Рафаэли встречалась с известным актером Леонардо Ди Каприо, затем их отношения прекратились, но были возобновлены в начале 2010 года. Правда, уже весной того же года пара заявила об окончательном разрыве. Неизвестно, что произошло, но спустя несколько месяцев после этого Рафаэли и Ди Каприо вновь оказались вместе и даже заявили о своем желании вступить в брак. Весной следующего года они окончательно расстались.

В 2015 году Бар вышла замуж за бизнесмена, в браке с которым она родила 3 детей.