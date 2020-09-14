"Хотел спасти мышонка": Полицейские задержали мужчину, который ходил по рельсам в метро Москвы

Странный случай произошёл на Таганско-Краснопресненской линии московской подземки. Несколько дней назад сотрудники станции метро "Сходненская", осуществляющие контроль за порядком, заметили на рельсах мужчину. Фото: АГН "Москва"

Странный случай произошёл на Таганско-Краснопресненской линии московской подземки. Несколько дней назад сотрудники станции метро "Сходненская", осуществляющие контроль за порядком, заметили на рельсах мужчину. Гражданин вел себя спокойно, выбираться не спешил и не просил помощи у других пассажиров. Тем не менее находиться людям на пути следования поезда опасно и категорически запрещено правилами. Сотрудники станции поспешили мужчину вернуть на платформу. После успешной спасательной операции для мужчины вызвали наряд "скорой помощи". Осмотревшие его врачи сделали вывод, что госпитализация пациенту не нужна. и он здоров. Тогда полицейские попросили нарушителя порядка предъявить документы и опросили мужчину, чтобы узнать, зачем он спустился с платформы на пути.

— Задержанным оказался 41-летний мужчина, зарегистрированный в городе Красноярске, он пояснил, что спустился с платформы с целью спасти мышонка, которого увидел внизу на рельсах, — сообщил источник kp.ru

Причина мужчины для риска своей жизнью показалась правоохранителям неубедительной. И на 41-летнего Романа (имя изменено) составили административный протокол за нарушение требований транспортной безопасности.