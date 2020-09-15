Сотрудники Госдепа работали на жену Помпео

В Госдепе США разгорается скандал с участием жены госсекретара Майка Помпео Сьюзен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдепе США разгорается скандал с участием жены госсекретара Майка Помпео Сьюзен. У американцев есть традиция – подписывать и отправлять рождественские открытки всем членам своей семьи и многочисленным знакомым. Подписывать открытки американцы начинают заранее. Как правило, в семьях эта обязанность лежит на женщинах. И семьи политиков и высокопоставленных чиновников - не исключение.

Сьюзен Помпео, супруга госсекретаря США Майка Помпео, в прошлом году не справилась с предновогодней рассылкой своими силами и попросила помощи у сотрудников Госдепа, в чьи обязанности помощь жене руководителя никогда не входила.

«Узнала, что вас не будет в офисе всю следующую неделю, - написала Сьюзен Помпео помощнику своего мужа Тони Портеру, - Мне нужно отправить немного рождественских открыток, не мог бы кто-нибудь мне помочь?»

Просьбу супруги начальника Портер передал исполнительному секретарю ведомства и еще одному кадровому сотруднику, которые в итоге и помогли жене Помпео.

О переписке стало известно в рамках расследования дела в отношении госсекретаря на предмет возможного злоупотребления служебным положением. Послания стали первым документом, доказывающим факт использования сотрудников ведомства в личных целях.

В самом Госдепе считают, что закон не был нарушен, а помощь жене госсекретаря – это всего лишь добрая миссия.