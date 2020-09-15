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Прядь волос Авраама Линкольна продана за $81000

Покупатель предпочел сохранить анонимность
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Линкольн был первым представителем Республиканской партии на высшем государственном посту.

Линкольн был первым представителем Республиканской партии на высшем государственном посту.

Прядь волос 16-го президента США Авраама Линкольна продана в США на аукционе за $81000.

Линкольн был первым представителем Республиканской партии на высшем государственном посту. Его главная заслуга – освобождение американских рабов. В США Авраама Линкольна считают национальным героем.

Волосы были срезаны с головы Линкольна при вскрытии и переданы доктору Тодду, оказывавшему президенту первую помощь сразу после покушения.

14 апреля 1865 года, когда Линкольн был в театре, в президентскую ложу проник актер Джон Бут и выстрелил ему в голову. На следующий день, не приходя в сознание, Авраам Линкольн скончался.

Тодд завернул срезанную прядь волос в телеграмму, отправленную на его имя в день покушения. Она была доставлена адресату за несколько минут до трагедии. Именно в нее доктор и завернул срезанные с левого виска президента волосы, торопливо надписав карандашом на бумаге «волосы А. Линкольна».

Бланк телеграммы со следами крови президента также был выставлен на продажу, вместе с основным лотом.

В аукционном доме, проводившем торги, подтвердили подлинность проданного артефакта, заявив, что в конце XVIII века срезанные с головы покойников пряди волос были вполне уместным элементом увековечивания памяти ушедших в мир иной.

Также в аукционном доме сообщили, что покупатель лота предпочел сохранить анонимность.

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