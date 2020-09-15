Американские ученые: найдено антитело, нейтрализующее коронавирус

Медики Питтсбургского университета (США) выделили молекулу-антитело, которая, по их заверениям, «полностью нейтрализует SARS-CoV-2 – коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19». Фото: Олег ЗОЛОТО

Медики Питтсбургского университета (США) выделили молекулу-антитело, которая, по их заверениям, «полностью нейтрализует SARS-CoV-2 – коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19».

Компонент выделенного антитела в 10 раз меньше полноразмерного. Он уже использован для создания потенциального профилактического средства при коронавирусе. Его можно будет применять без инъекций, путем вдыхания.

Уже опубликован отчет, согласно которым полученный препарат показал свою высокую эффективность в профилактике и лечении COVID-19 у мышей и хомяков. Предполагается, что в самое ближайшее время он будет испытан на людях.

Исследователи обнаружили блокиратор коронавируса методом быстрого анализа 100 млрд. молекул, способных контактировать с одним из белков SARS-CoV-2. Уже известно, что в организм живого существа патоген проникает благодаря именно этому белку.

Основной упор ученые делают на универсальность препарата: он будет использоваться не только для лечения, но и для профилактики заражения коронавирусом.