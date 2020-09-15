Американец справил нужду возле дома Нэнси Пэлоси и назвал это «мирным протестом»

Американец справил большую нужду на дорожке возле дома спикера Палаты представителей Нэнси Пэлоси в Сан-Франциско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американец справил большую нужду на дорожке возле дома спикера Палаты представителей Нэнси Пэлоси в Сан-Франциско. Он снял свои действия на видео и выложил в YouTube. Сервис ролик удалил, но копии уже разошлись по Интернету.

28-летний YouTube-блогер, известный под Armando или Mando, заявил, что основной его задачей является показ повседневной жизни «без прикрас».

Съемками Армандо занимается последние 6 лет после того, как потерял работу. По его собственным словам, он хотел показать изнутри жизнь Америки, путешествуя по различным городам.

Свое поведение возле дома Пэлоси Армандо объяснил «мирным протестом» против того, что в условиях пандемии простым людям приходится все хуже, в то время как госчиновники продолжают вести роскошный образ жизни.

В частности, блогер посетовал на то, что в условиях ограничений из-за коронавируса многие из предприятий закрыты и людям, особенно живущим на улице, просто некуда сходить в туалет.

«Я всю неделю искал туалет, и в комментариях к одному из моих стримов всплыла шутка: «Эй, тебе стоит испражниться в доме Пелоси». Всем нравилась эта идея, и в конце концов я просто не мог больше ей противостоять», – заявил блогер журналистам, сумевшим до него дозвониться. Он также отметил, что его необычный перфоманс - скорее просто шутка и попросил не раскрывать его личность, поскольку боится наказания.