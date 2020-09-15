«Владимир Мономах» вышел на ходовые испытания в море

На судостроительном комплексе «Звезда» стартовали ходовые испытания танкера «Владимир Мономах». Это головное судно серии танкеров типа «Афрамакс», ранее в России не выпускавшихся.

Обратим внимание, «Владимир Мономах» спустили на воду в мае 2020 года с опережением контрактных сроков. Судно успешно прошло швартовые испытания, в ходе которых проводилась проверка и наладка систем и оборудования, был запущен главный двигатель танкера, проверена его работоспособность и готовность к выходу в море. После этого танкер своим ходом вышел из акватории верфи в район испытаний, где будут проверены скоростные характеристики судна и его управляемость на всех режимах работы.

По итогам ходовых испытаний планируется контрольное вскрытие механизмов для предъявления Морскому регистру и заказчику судна – компании «Роснефтефлот», «дочке» «Роснефть».

Напомним, нефтеналивные суда типа «Афрамакс» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн, скорость – 14,6 узлов, ледовый класс – ICE-1А. На судне размещена площадка для вертолета.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе дальневосточного завода «Звезда» консорциумом инвесторов во главе с компанией «Роснефть» по поручению президента России Владимира Путина. На сегодня в портфеле верфи – 12 танкеров типа «Афрамакс», 10 из них – по заказу «Роснефтефлота».

«Владимир Мономах» стал первым «Афрамаксом», построенным в России. Эти «зеленые» суда спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.