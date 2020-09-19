Жены и любовницы короля Таиланда: Одну кормил из собачьей миски, другую - отправил к смертникам

Церемония бракосочетания короля Таиланда с четвертой женой. Фото: The Bureau of the Royal Household

Нынешний король Таиланда 68-летний Маха Вачиралонгкорн Рама X слывет одним из самых крутых мировых богатеев - его состояние оценивается в 66 миллиардов долларов. Но не этим он успел прославиться на весь мир.

С середины прошлого века монарх в Таиланде считается больше церемониальной фигурой (реальной политикой заправляет правительство, формируемое парламентом), но в тысячелетней традиции тайцев сохранилась обязанность боготворить своего короля. А вот критиковать царствующую особу там запрещено законом - ослушников (в том числе иностранцев) ждет тюрьма. Однако с людским обожанием у Рамы Х как-то сразу не заладилось. Еще будучи юношей-принцем, он превратился в любимца мировой бульварной прессы, а не жителей собственной страны. В народе считают, что бесконечная череда удивительных королевских чудачеств, рвущих в клочья все нормы дворцового этикета, наносит ущерб репутации государства.

Вот в таком виде Маха Вачиралонгкорн, тогда еще принц Таиланда, прилетел с официальным визитом в Германию. Фото: BILD/YouTube

В постель через десять секунд

Еще в бытность крон-принцем, Маха Вачиралонгкорн снискал славу ярого охотника до женского пола. Его мать, королева Сирикит, стыдливо называла сыночка «слегка дон-жуаном». На деле было так: если принц заглядывался на какую-нибудь понравившуюся ему девушку дольше 10 секунд, то считалось, что в скором времени она должна быть готовой явиться в спальные покои наследника престола.

Первая супруга - Мом Луанг Соамсавали. Фото: Wikipedia Commons

В 1977 году Вачиралонгкорна решили официально женить. В супруги ему подобрали его же двоюродную сестру - принцессу Мом Луанг Соамсавали Китиякар. Она была самых благородных кровей, но, говорят, ни красотой, ни умом особо не отличалась. Принц честно терпел ее три года, а потом стал жить с одной из своих любовниц - актрисой Ювадхидой Полпрасет, хотя развод с первой женой формально был оформлен лишь в 1993 году. Год спустя Маха Вачиралонгкорн заключил с актрисой законный брак. Это вызвало громкий скандал в королевской семье, да и народ в Ювадхиде будущую королеву видеть не желал. Отец Вачиралонгкорна, король Пхумипон Адульядет Рама IX, даже обратился в парламент с просьбой разрешить наследовать престол не по мужской линии и заменить непутевого сына на дочь - принцессу Маху Чакри. Но парламентарии не решились нарушить вековые устои.

Четвертая жена Сутхида Тиджай, начальница его охраны, бывшая стюардесса. Фото: The Bureau of the Royal Household

В маршалах - пудель

Ювадхида Полпрасет родила принцу пятерых детей, но любвеобильный Маха чуть ли не через день отлучался налево, и обиженная супруга решила отомстить - изменила крон-принцу с 60-летним маршалом авиации Таиланда Анандом Ротсамханом. Муж быстро об этом прознал и насладился уже собственной местью. Она была страшна! Во все крупные тайские газеты принц разослал фото обнаженной Ювадхиды с рассказом о ее измене да еще расклеил во дворце плакаты на эту же тему. Маршала лишили звания, наград и выперли со службы. И, чтобы совсем унизить несчастного вояку, Маха Вачиралонгкорн назначил новым маршалом авиации... своего карликового пуделя Фу-Фу, для которого сшили специальный китель, а на лапы надели ботиночки. Офицеры были обязаны отдавать собаке честь. Когда спустя несколько лет Фу-Фу умер, принц объявил в стране 4-дневный траур и организовал пуделю пышные похороны.

Маршал авиации пудель Фу-Фу с самим Махой. Фото: The Bureau of the Royal Household/Wikimedia Commons

Опозоренная Ювадхида подхватила детей и сбежала с ними в Англию.

Ужасная расправа

Король и королева Таиланда вздохнули было с облегчением. Пусть он кутит, гоняет на люксовых авто ценой в 200 тысяч долларов, просаживает в казино миллионы, вкушает пиццу, которую ему военными самолетами специально доставляли из Италии. Главное - наследник престола больше не связан узами брака с недостойной женщиной. Но старики рано радовались: в 2001 году Маха Вачиралонгкорн повел под венец третью жену. К ужасу родителей, избранницей принца оказалась крестьянка из бедной семьи, бывшая официантка Срирасми Акхарапхонгпричу. И где только он ее откопал?!

Четыре года королевская семья скрывала этот брак. И лишь когда новая жена родила мальчика, ее скрепя сердце признали официально. Будущего наследника назвали Дипангкорном, а экс-сотруднице общепита даровали титул принцессы Срирасми. Увы, бедная принцесса натерпелась бед от своего муженька. Принц регулярно избивал ее, выводил на официальные приемы в джинсах и топиках. Наконец в СМИ не весть каким путем попало видео, на которых Срирасми, одетая только в ночнушку и стринги, кормит пуделя Фу-Фу праздничным тортом, сама ест из его миски и поет «С днем рожденья тебя!».

В конце концов Вачиралонгкорну надоела и эта жена. Он заявил, что она и ее бедные родственники присосались к королевской кормушке и погрязли в коррупции. Расправа была показательной и быстрой. Родители Срирасми загремели в тюрьму на три года, братья - на пять. Сына у супруги принц отнял, а саму ее обрил наголо и отправил в ссылку - жить в глуши, в убогой хибарке, где нарочно даже выломали унитаз. Говорят, там она коротает свой век до сих пор.

Два генерала.

В юбках

В 2016 году умер король Рама IX, и Маха Вачиралонгкорн, которому тогда исполнилось уже 64 года, взошел на престол под именем Рамы X. Но церемонию коронации по лишь ему ведомой причине оттянул на три года. И все это время официально холостяковал. В четвертый раз он женился в мае прошлого года - за несколько дней до того, как надеть на себя корону. Очередной женой стала 40-летняя Сутхида Тиджай, в прошлом - стюардесса, а ныне... - начальник личной охраны Вачиралонгкорна в чине генерала. Она получила титул «тануинг» («леди»). Чтобы поприветствовать новую жену короля, на улицах, по которым двигалась свадебная процессия, выстроилось более 150 тысяч человек.

Официальная любовница и генерал авиации Таиланда Сининат Вонгваджирапакди. Фото: The Bureau of the Royal Household

Если вы думаете, что этим бурная любовная эпопея Махи завершилась, то сильно ошибетесь. Через пару месяцев после свадьбы король вдруг представил изумленной стране фаворитку - Сининат Вонгваджирапакди, которая тоже стала генералом. Мало того, ей присвоили титул «благородной королевы-консорта» (любовницы, возведенной в официальный статус), который не использовался около 100 лет. К гадалке ходить не пришлось, чтобы понять: между двумя дамами вот-вот заискрит. Так оно и вышло: Сининат повздорила с Сутхидой и дала понять, что сама метит на ее место. Король расстроился и отправил фаворитку в опалу, лишив ее всех постов, званий и наград. Причина: неуважительное отношение к его своей «главной» жене. Как утверждает британская газета The Daily Mail, дом семьи Сининат снесли, а она сама почти год провела в тюрьме для смертников.

Но и это еще не конец. В начале сентября королевский дворец выпустил сенсационное заявление: «Сининат Вонгваджирапакди ничем себя не запятнала. Отныне будет считаться, что она никогда не лишалась титула королевского консорта, воинских званий и королевских наград». Сумасбродный король простил фаворитку, и, видимо, она вот-вот возвратится во дворец. Можно точно сказать, что по крайней мере одна персона в королевских покоях будет этим крайне недовольна...

И ЕЩЕ ШТРИШОК

Карантин с красотками

Взойдя на престол, Маха Вачиралонгкорн внес поправки в законодательство, восстановив полигамию. Во время пандемии коронавируса он улетел в Баварию в компании 20 наложниц. Отели были закрыты на карантин, но для богатого клиента власти сделали исключение, предоставив ему вместе со свитой и обслугой отдельную гостиницу.

Рама Х и наложницы прокатились на велосипедах по альпийскому лесу. Фотографии кавалькады полуголых девиц с монархом во главе разлетелись по миру. Жители Таиланда сочли такое поведение своего короля недостойным. В стране вновь зазвучали призывы реформировать монархию.